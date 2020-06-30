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Politika

AK Parti, avukatlık kanuna ilişkin yasa teklifini Meclis Başkanlığına sundu

AK Parti'li Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi

AA30 Haziran 2020 Salı 10:22 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 10:28
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