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AK Parti, belediyeleri ''akıllı sistemle'' kontrol edecek

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, belediyelerin vaatleri ve projelerin takibine imkan sağlayacak, 'Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi' için hazırlanan mobil uygulamanın tanıtımı yapıldı.

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Kızılcahamam Eliz Hotel'de, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Genel Başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki, "Yerel Yönetimler", Çiğdem Karaaslan da "Çevre, Şehir ve Kültür" konulu sunum gerçekleştirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Özhaseki, sunumunda 2004, 2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinin genel değerlendirilmesini yaparak, 2014 ve 2019 yerel seçimlerini kıyasladı.

Millet İttifakı'na karşı Cumhur İttifakı'nın kabul gördüğünü ve başarılı olduğunu belirten Özhaseki, beka meselesinin toplum nezdinde karşılık bulduğuna değindi.

- "KÜRT KÖKENLİLERİN PARTİMİZE YENİDEN YÖNELMESİ SAĞLANDI"

AK Parti'nin Doğu ve Güneydoğu'daki başarısına işaret eden Özhaseki, "Doğu ve Güneydoğu'da; son yıllarda güvenliğin tam manasıyla sağlanmış olması ve teröristlerin yakıp yıktığı yerlerde, devlet olarak zararları giderici mahiyette bir tavır içerisinde hizmet edilmiş olması, özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımızın partimize yeniden yönelmesini sağlamıştır. Yeniden kazanılan belediyeler bunun en bariz örneğidir. Şırnak, Ağrı, Bitlis, Eruh, Halfeti, Viranşehir, Şemdinli, Çukurca." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde yapılacaklara ilişkin bilgi veren Özhaseki, "Bundan sonraki seçimlerin kuvvetli bir ihtimalle ittifaklar üzerinden devam edeceği görüldüğüne göre, Yerel Yönetimler Seçimi İttifak Kanunu'nun alt yapısının hazırlanması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, bu kapsamda yapılacak çalışmaları şöyle özetledi: "Yeni bir yerel yönetimler yasasının hazırlanması, manifestonun yasal zemininin oluşturulması, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyelerinin sistemli olarak belediyecilik uygulamaları alanında eğitimlere tabi tutulması, Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi ile belediyelerimizin takibinin gerçekleştirilmesi, seçim öncesi verilen vaatler, parti ilkelerimize uygunluk, mali disiplin, insan kaynakları politikası, manifestonun hayata geçirilmesi ve benzeri konularda rehberlik yapmak yer alıyor. Yani belediyelerin karneleri çıkarılacak ve belediyeler anlık takip edilebilecek."

Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi için hazırlanan mobil uygulamayı da partililere anlatan Özhaseki, bu uygulamaya veri girişlerinin başladığını aktardı.

"Gönül Belediyeciliği" kavramı üzerinde de duran Özhaseki, seçmene ulaşmada yeni bir dil kullanılması önerisinde bulundu.

Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından da birer sunum yapılacak.

Yarın ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi sunumuyla devam edecek olan toplantı, genel istişare ve değerlendirme ile tamamlanacak.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Hayretler içinde izleyeceksiniz! Kıl payı kurtuldu...

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