AK Parti büyük başarı sağladı
AK Parti’nin adayları, kayyum atanan belediyelerden Ağrı, Bitlis ve Şırnak’ın da aralarında bulunduğu 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33’üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayları, olanaklarını bölücü terör örgütü PKK’ya aktardığı belirlenen ve bu nedenle kayyum atanan belediyelerden Ağrı, Bitlis ve Şırnak’ın da aralarında bulunduğu 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33’üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını kazandı.
BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da imkanlarını bölücü terör örgütü PKK’ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle kayyum atanan belediyelerin bulunduğu illerde HDP’nin oylarında büyük düşüş yaşandı. AK Parti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kayyum atanan 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33’üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını aldı. AK Parti’nin HDP’den aldığı belediyeler arasında Ağrı, Bitlis ve Şırnak da bulunuyor.
HALAYLAR ÇEKİLDİ
Türkiye bugün sandık başında kararını verdi. Şırnak’taki sandık sonuçlarından büyük farkla Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Yarka çıktı. AK Parti’nin seçimi kazanmasıyla birlikte halk sokaklara inerek halay çekti.
ZAFERİ BÖYLE KUTLADILAR
Kayyum atanan belediyeler arasında bulunan Tunceli’yi TKP, Ağrı’nın Tutak ilçesini BBP, Batman’ın Beşiri ilçesi ile Iğdır’ın Tuzluca ve Bitlis’in Hizan ilçesinde seçimleri ise Saadet Partisi kazandı. PKK güdümündeki HDP umduğunu bulamadı.
ŞIRNAK'TA 19 BELEDİYENİN 15'İNİ AK PARTİ KAZANDI
Şırnak’ta kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti 15 belediyeyi kazandı. AK Parti adayları, belediyelere İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak merkez ile Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak ilçeleri, Şırnak merkeze bağlı Kumçatı ve Kasrik beldelerinde, Uludere’nin Hilal, Şenoba ve Uzungeçit, Silopi’nin Görümlü, Çalışkan ve Başverimli, İdil’in Karalar, Sırtköy, Güçlükonak’ın Fındık beldelerinde seçildi. AK Parti oy oranını yüzde 100 artırdı.
HDP’YE SOĞUK DUŞ
Hakkari’de de 8 belediyeden 6’sını AK Parti adayları kazandı. Görevlendirme yapılan Şemdinli belediye başkanlığını AK Parti adayı Tahir Saklı, Çukurca ilçesinde de Ensar Dündar kazandı. Derecik ilçe belediye başkanlığını AK Parti adayı Ekrem Çetinkaya, merkeze bağlı Durankaya beldesinde İsmail Demirci, Esendere beldesinde Dırbaz Büyüksu ve Büyükçiftlik beldesinde İsmail Rüştü Zeydan kazandı.
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