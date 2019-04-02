12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4873
  • 6,1918
  • 227.118
  • 94.101
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

AK Parti büyük başarı sağladı

AK Parti’nin adayları, kayyum atanan belediyelerden Ağrı, Bitlis ve Şırnak’ın da aralarında bulunduğu 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33’üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayları, olanaklarını bölücü terör örgütü PKK’ya aktardığı belirlenen ve bu nedenle kayyum atanan belediyelerden Ağrı, Bitlis ve Şırnak’ın da aralarında bulunduğu 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33’üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını kazandı. 

BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da imkanlarını bölücü terör örgütü PKK’ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle kayyum atanan belediyelerin bulunduğu illerde HDP’nin oylarında büyük düşüş yaşandı. AK Parti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kayyum atanan 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33’üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını aldı. AK Parti’nin HDP’den aldığı belediyeler arasında Ağrı, Bitlis ve Şırnak da bulunuyor. 

HALAYLAR ÇEKİLDİ

Türkiye bugün sandık başında kararını verdi. Şırnak’taki sandık sonuçlarından büyük farkla Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Yarka çıktı. AK Parti’nin seçimi kazanmasıyla birlikte halk sokaklara inerek halay çekti.

ZAFERİ BÖYLE KUTLADILAR

Kayyum atanan belediyeler arasında bulunan Tunceli’yi TKP, Ağrı’nın Tutak ilçesini BBP, Batman’ın Beşiri ilçesi ile Iğdır’ın Tuzluca ve Bitlis’in Hizan ilçesinde seçimleri ise Saadet Partisi kazandı. PKK güdümündeki HDP umduğunu bulamadı.

ŞIRNAK'TA 19 BELEDİYENİN 15'İNİ AK PARTİ KAZANDI

Şırnak’ta kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti 15 belediyeyi kazandı. AK Parti adayları, belediyelere İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak merkez ile Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak ilçeleri, Şırnak merkeze bağlı Kumçatı ve Kasrik beldelerinde, Uludere’nin Hilal, Şenoba ve Uzungeçit, Silopi’nin Görümlü, Çalışkan ve Başverimli, İdil’in Karalar, Sırtköy, Güçlükonak’ın Fındık beldelerinde seçildi. AK Parti oy oranını yüzde 100 artırdı.

HDP’YE SOĞUK DUŞ 

Hakkari’de de 8 belediyeden 6’sını AK Parti adayları kazandı. Görevlendirme yapılan Şemdinli belediye başkanlığını AK Parti adayı Tahir Saklı, Çukurca ilçesinde de Ensar Dündar kazandı. Derecik ilçe belediye başkanlığını AK Parti adayı Ekrem Çetinkaya, merkeze bağlı Durankaya beldesinde İsmail Demirci, Esendere beldesinde Dırbaz Büyüksu ve Büyükçiftlik beldesinde İsmail Rüştü Zeydan kazandı. 

Binali Yıldırım: 319 bin iptal oy var, itiraz edeceğiz, sonuç değişebilir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti'li Özcan: Seçim henüz Ankara'da sonuçlanmadı

AK Parti'li Özcan: Seçim henüz Ankara'da sonuçlanmadı

İstanbul Valiliği'nden gözaltı haberlerine yalanlama

İstanbul Valiliği'nden gözaltı haberlerine yalanlama

Suudi Arabistan ve İngiltere'den ortak askeri tatbikat

Suudi Arabistan ve İngiltere'den ortak askeri tatbikat

'10 Nisan'da şaşırtıcı bir açıklama yapacağız'

'10 Nisan'da şaşırtıcı bir açıklama yapacağız'

Çelik: İtiraz süreci doğal, herkes saygı duymalı

Çelik: İtiraz süreci doğal, herkes saygı duymalı

İstanbul'daki seçimler 'hırsız var' etiketiyle gündem oldu

İstanbul'daki seçimler 'hırsız var' etiketiyle gündem oldu

Ruhani'den Başkan Erdoğan'a seçim tebriği

Ruhani'den Başkan Erdoğan'a seçim tebriği

AK Parti'den seçim açıklaması: Belgeli usulsüzlükler tespit edildi

AK Parti'den seçim açıklaması: Belgeli usulsüzlükler tespit edildi
 

POPÜLER HABERLER

Şenocak: Binali Yıldırım´a ait oyları İmamoğlu´na yazdılar

Şenocak: Binali Yıldırım´a ait oyları İmamoğlu´na yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yaptı

İşte AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın açıkladığı tutanaklar

İşte AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın açıkladığı tutanaklar

Mart ayında uzayda neler oldu?

Mart ayında uzayda neler oldu?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA