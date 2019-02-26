İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,314
  • 6,0389
  • 226.944
  • 104.330
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci: Yirmi yıldan beri İzmir’in vaktini çaldılar

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci, 'İzmir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler yarışında geride kaldı. Yirmi yıldan beri İzmir’in vaktini çaldılar.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Tire ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, İzmir'in, dünyanın en güzel şehri olduğunu belirtti. 
 
İzmir'in, 1997'de Türkiye'de en büyük ikinci ekonomiye sahip kent olduğuna işaret Zeybekci, şunları kaydetti:
 
"İzmir, Türkiye'nin ihracatına katkı veren en önemli şehirlerinden biriydi. 2018 Türkiye'sinin üçüncü büyük ekonomisi. Böyle devam ederse üçüncü sıradan 5’e gerileyecek. 21. yüzyıl Türkiye'sinde en ilkel problem, çöplerin dağlara atılmasıdır. İzmir tıbbi atıklarını Manisa Büyükşehir Belediyesine gönderiyor. Çöp meselesini 1,5 yılda çözeceğiz. Trafik, altyapı, üstyapı. Bunları çözeceğiz. Türkiye ortalamasına göre en yüksek genç işsizlik İzmir’de. İzmir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler yarışında geride kaldı. Yirmi yıldan beri İzmir’in vaktini çaldılar. Biz efelenmeye gelmedik ama efe gibi dimdik ayakta durmaya geldik Allah’ın izniyle."
 
Tire'de bir tarih ve kültür olduğunu vurgulayan Zeybekci, ilçede bazı eksikler bulunduğunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kuracakları şirket ile bu eksikleri gidereceklerini ifade etti.
 
"ŞİRKET TİRE'DE TÜM KARDEŞLERİMİN HİZMETİNDE OLACAK"
 
Zeybekci, şöyle devam etti:
 
"Holding gibi bir şirket kuracağız. Bu şirket Tire’de tüm kardeşlerimin hizmetinde olacak. Tire'de ihmal edilen o mezbaha; kooperatiflerimizle, odalarımızla beraber en kısa sürede açılacak. Bu Büyükşehir'in yetkisinde, göreve gelir gelmez ilk verdiğimiz talimat inşallah bu olacak. Tire-Belevi kara yolu, çalışması devam ediyor ve 2020’de bitecek. Türkiye’nin en büyük hayvan pazarı ile mezbaha yan yana nasıl olur görün. Denizli'de yaptık. Tire'ye de yapacağız. Tire'deki büyük sorunlardan biri de soğuk hava deposunun olmaması. Bunu Büyükşehirde kuracağımız şirketle yapacağız. Ve tabii en önemli isteğinizin bir fakülte olduğunu biliyorum. Ege veya 9 Eylül'ün bir fakültesi Tire'de olmalı. Tire'nin sokaklarında dolaşırken burada bir tarih, kültür ve medeniyet var. Burada ayrı bir hava var. Sokaklarında yürürken buranın esnafıyla, insanıyla havası bir başka. Biz bu ülkeye ve bu millete hizmetkar olmaya geldik. Biz gönüller yapacağız inşallah."

Muavin ve otobüs şoförünün kafasına silah dayayıp rehin aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

32 ilde dev FETÖ operasyonu! Muvazzaf askerlere gözaltı

32 ilde dev FETÖ operasyonu! Muvazzaf askerlere gözaltı

Kocamaz DP’den de aday olamadı

Kocamaz DP’den de aday olamadı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

İstanbul'da kimyasal panik! Vatandaşlar sokağa döküldü

İstanbul'da kimyasal panik! Vatandaşlar sokağa döküldü

İlk ortak miting 17 Mart’ta İzmir’de

İlk ortak miting 17 Mart’ta İzmir’de

Yüzde 86 evet çıktı! Anayasa değişiyor

Yüzde 86 evet çıktı! Anayasa değişiyor

Katar: Tüm dünya geçersiz olduğunu anladı

Katar: Tüm dünya geçersiz olduğunu anladı

Rusya'dan ABD çıkışı: Dünyayı parçalıyorlar

Rusya'dan ABD çıkışı: Dünyayı parçalıyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Muavin ve otobüs şoförünün kafasına silah dayayıp rehin aldı

Muavin ve otobüs şoförünün kafasına silah dayayıp rehin aldı

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA