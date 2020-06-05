İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7718
  • EURO
    7,6762
  • ALTIN
    371.773
  • BIST100
    109676
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu kurdu
Politika

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu kurdu

AK Parti, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu kurdu.

AA05 Haziran 2020 Cuma 12:47 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 12:51
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesinin ardından seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere bir komisyon kurulmasına karar verildi.

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyonda Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan yer alıyor.

Komisyonun ilk toplantısını dün gerçekleştirdiği ve seçim mevzuatı ile ilgili uyum çalışmalarına başladığı öğrenildi.

5 katlı binanın çatı katının balkonunda çökme

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.