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Politika

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İstanbul'da

Azerbaycan'da dün trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a ulaştı.

AA21 Ekim 2022 Cuma 14:52 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İstanbul'da
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Bakü'den hareket eden, Yıldırım'ın yanı sıra kaza yapan araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'nin de yer aldığı uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Binali Yıldırım'ı Genel Havacılık Terminali'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski bakanlardan Ahmet Arslan çiçeklerle karşıladı.

Yıldırım, Ayrım ve Demirci, bekletilen ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan'a giden Yıldırım ve Ayrım'ın bulunduğu araç, dün Cebrayıl'dan Zengilan'a giderken kaza yapmıştı.

Yıldırım ve Ayrım, helikopterle Bakü'ye götürülerek tedavi altına alınmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yıldırım'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu.

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