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Politika

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: Kıbrıs, dünyanın en stratejik bölgelerinden biri

AK Parti Melikgazi 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 'Kıbrıs, dünyanın en stratejik bölgelerinden biri. Orada hata yapmaya, orada fitneye, fesada, birbirimize düşmeye, iç mücadelelere değil, iç yarışlarla ülkeyi, Kıbrıs'ı zirveye çıkarmak için ne yapılması gerektiğiyle ilgili gayret göstermeye ihtiyaç var.' dedi

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 17:49 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: Kıbrıs, dünyanın en stratejik bölgelerinden biri
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Elitaş, Kayseri'de Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Melikgazi 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'den önce ülkenin çöplerle, sıkıntılarla, kuyruklarla zaman geçirdiğini, AK Parti'den sonraki Türkiye'nin ise farklı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin artık tankını üretebilen, silah satabilen bir konuma geldiğini vurgulayan Elitaş, bunun birilerini rahatsız etmeye başladığını ifade etti.

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İlk günkü heyecanla hizmet etmeye gayret gösterdiklerini belirten Elitaş, Cumhur İttifakı'nda partililerin önce liderlerine sonra da millete layık olacak şekilde birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin bekası için çalışması gerektiğini belirtti.

"KIBRIS, DÜNYANIN EN STRATEJİK BÖLGELERİNDEN BİRİ"

Bir süre önce Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak Kıbrıs'a gittiklerini anlatan Elitaş, "İnanın o kadar heyecanlı o kadar duygulu anlar yaşadık ki... Kıbrıs, dünyanın en stratejik bölgelerinden biri. Orada hata yapmaya, orada fitneye, fesada, birbirimize düşmeye, iç mücadelelere değil, iç yarışlarla ülkeyi, Kıbrıs'ı zirveye çıkarmak için ne yapılması gerektiğiyle ilgili gayret göstermeye ihtiyaç var. Çünkü Akdeniz'in, dünyanın merkezinin ana üssü, can damarı." diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Türkiye'nin geçmişten bugüne yaşadığı değişime dikkati çekti.

Türkiye'nin her türlü terör örgütüyle mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Akar, savunma sanayinde yaşanan gelişmeleri ve başarıları anlattı.

Kongrede, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin de konuşma yaptı.

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