İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Mayıs 2021 Perşembe / 24 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3171
  • EURO
    10,0344
  • ALTIN
    479.416
  • BIST100
    1424.94
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Kudüs davamızdır
Politika

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Kudüs davamızdır

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına tepki göstererek, 'Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin devletinin başkentidir. Kudüs, davamızdır' dedi.

DHA06 Mayıs 2021 Perşembe 12:59 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 12:59
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm dünyanın ve İslam ülkelerinin gözü önünde siyonist İsrail zulmü her geçen gün mazlum Filistinlilere karşı şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail askerlerinin ve yasa dışı yerleşimcilerin ramazan şerifin başlangıcından itibaren düzenledikleri hain saldırıları lanetliyorum. Katil ve işgalci İsrail'in yok etmeye çalıştığı ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak sadece Filistinlilerin değil İslam dünyasının ve insanlığın ortak sorumluluğundadır. Kudüs; İslam dünyasının kalbi ve Filistin devletinin başkentidir. Kudüs; davamızdır" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.