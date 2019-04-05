Yavuz: AK Parti lehine düzeltilen ve kayıta geçen oy sayısı 13 bin 969'dur
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yaptığı açıklamada AK Parti lehine kayda geçilen oy sayısının 13 bin 969 olduğunu açıkladı.
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Hem maddi hata düzeltimi hem de bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayıta geçtiği sayı bugün itibariyle 13 bin 969'dur." dedi.
OY FARKI ERİYOR
Ali İhsan Yavuz İstanbul'daki oy farkının 18 binin altına düştüğünü açıkladı.
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