Yavuz: AK Parti lehine düzeltilen ve kayıta geçen oy sayısı 13 bin 969'dur

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Hem maddi hata düzeltimi hem de bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayıta geçtiği sayı bugün itibariyle 13 bin 969'dur." dedi.

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