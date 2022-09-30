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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, CHP'ye seslendi: Kaybedeceksiniz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “İki gündür sessiz kalan CHP Genel Başkanı, PKK açıklamasına sırtını dayayıp devlete meydan okumuş. Kemal Bey, bunlar sizin son çırpınışlarınız, kaybedeceksiniz ve size tavsiyemiz bunun onurlu bir mağlubiyet olması için çabalamanız” dedi.

IHA30 Eylül 2022 Cuma 10:21 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, CHP'ye seslendi: Kaybedeceksiniz
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan iddialarına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dağ, "Mızrak çuvala sığmıyor. Sadece teröristleri gazeteci diye aklayan raporları değil, sayısız örnekten sonra şu artık çok nettir: CHP terör örgütlerini doğrudan ve dolaylı olarak desteklemektedir ve Kılıçdaroğlu CHP'yi maalesef bir milli güvenlik sorununa dönüştürmüştür. İki gündür sessiz kalan CHP Genel Başkanı, PKK açıklamasına sırtını dayayıp devlete meydan okumuş. Kemal Bey, bunlar sizin son çırpınışlarınız, kaybedeceksiniz ve size tavsiyemiz bunun onurlu bir mağlubiyet olması için çabalamanız" ifadelerini kullandı.

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