AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Cumhurbaşkanımızın mektubunu vatandaşlarımıza ileteceğiz

Dağ, AK Parti'nin yarın düzenlenecek 21. kuruluş yıl dönümü programı hazırlıklarına ilişkin ATO Congresium'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir aile ve yuva olan AK Parti'nin, kuruluş öncesinden bugüne dek her zaman milletin sesine kulak veren ve milletiyle bütünleşmeyi başaran bir parti olduğunu belirten Dağ, milletle kurdukları bağın yanı sıra, her bir teşkilat mensubunun da AK Parti çatısını, bir yuva ve bir aile olarak gördüğünü söyledi.

Kuruluş yıl dönümü için "Bir olduk 21 olduk" sloganını belirlediklerini aktaran Dağ, "Bu slogan, AK Parti serüveninin net bir gerçeğidir. AK Parti geçmişinden aldığı güçle bugün daha güçlü, daha diri, daha yeni ve daha genç bir siyasi partidir. AK Parti, gücünü ve zorlukların karşısında sağlam bir şekilde durabilmesini, lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde her kademesiyle birlik ve beraberlik içerisinde olmasından almaktadır." dedi.

Dağ, yapılan iyi işlerde, milletin hizmetine sundukları projelerde ve gıptayla bakılan icraatlarında hep bir olmanın, istişare kültürünün ve ortak aklın imzasının bulunduğunu belirterek, "Bu anlamda, AK Parti'yi 20 senedir milletin teveccühüne mazhar kılan özellik, bir olmayı genetiğine işlemiş bir siyasi parti bir hareket olmasından gelmektedir. Bununla birlikte, bir olmanın ve kenetlenmenin AK Parti'ye verdiği güç, gerek kapatma davasında, gerek e-muhtıra da, kaos girişimlerinde, gerekse de darbe girişimi ve antidemokratik yaklaşımlarda partimizin ve mensuplarının sağlam bir şekilde durmasına vesile olmuştur. AK Parti'nin, 21 yıllık hikayesi göz önünde bulundurulduğunda 'Bir ola ola 21 olmuş' bir siyasi harekettir. Bu nedenle 'Bir olduk 21 olduk' dedik." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin, 21 senede her seferinde yetkiyi alarak milletiyle bir ve bütün olduğunu, 2023'te de yine 1. parti olacaklarını söyleyen Hamza Dağ, "İnşallah önümüzdeki yıllarda partimizin 22, 23, 25, 30 ve daha nice yıllarını kutlarken de AK Parti'nin Hakk'a ve halka hizmet yolundan sapmadığını göğsümüzü gere gere milletimize söyleyeceğiz ve anlatacağız." değerlendirmesini yaptı.

Hamza Dağ, şunları söyledi:

"Partimizin kuruluş yıl dönümünü, yalnızca yarın gerçekleştireceğimiz etkinliklerle kutlamayacağız. Ülkemizin dört bir yanında, 81 ilimizde bugün kurulan ak noktalarda vatandaşlarımıza ikramlar yapacağız, 81 ilin ve 972 ilçenin her bir meydanında stant kurarak, hem ikramlarda bulunacak hem de Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin her bir ferdi için kaleme aldığı mektubu vatandaşlarımıza takdim edeceğiz. Bu mektupta Genel Başkanımız, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında ortaya koyduğu çalışmaların mahiyetine ve gelecek vizyonuna yer vermiştir. Mektupta liderimiz, milletimize verdiği destekten, kurucularımıza ve üyelerimize ise yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür etmektedir. Yine her ilçede kurucu olan üyelerimize de bu mektuplar bizzat hanelerine bazen teşkilat tarafından bazen de posta yoluyla iletilmiştir. Yine bugün 11 milyon üyemize Cumhurbaşkanımızın mesajını inşallah ileteceğiz. 1 hafta boyunca 81 ilin tamamında açık hava faaliyetlerini yaptık. 'Bir olduk 21 olduk' sloganımız ile Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla bugüne kadar birlikte çekilmiş fotoğrafların bir kesimini billboardlarda kullanmış olduk."

Dağ, yarın programın düzenleneceği fuaye alanında, AK Parti iktidarları dönemindeki ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatına ilişkin bazı kritik kesitlerin yer aldığı zaman tünelinin de misafirler tarafından gezilebileceğini kaydetti. Dağ, yarın bu alan gezilirken sanal gerçeklik gözlüğü kullanılacağını bildirdi.

Programda salon dışarısında bir bilgi yarışması alanı oluşturacaklarını ifade eden Dağ, dokunmatik bir ekran ile icraatlar ve siyasi süreçlerle ilgili sorular soracaklarını, soruların tamamını bilenlere hediyeler verileceğini de anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyada da "Bir olduk 21 olduk" etiketi ile bir çalışma yaptıklarını ve 2 gün boyunca faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, yarın programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde AK Parti'nin 21 yılını anlatan kısa bir film gösterimi yapılacağını da sözlerine ekledi.