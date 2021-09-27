AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Kılıçdaroğlu ısrarla yalan söylüyor

27 Eylül 2021 Pazartesi 11:56 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 11:56

Dün İzmir'de depremzedelerle bir araya geldiği sırada, bir vatandaşla girdiği diyalogda, "Yurt dışından kredi alıyoruz bu binaları yapmak için o krediyi de engelliyorlar." sözlerine AK Partili Dağ cevap verdi.



Dağ yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmuş herhangi bir uluslararası kredi sözleşmesinin olmadığını, konuya ilişkin Dünya Bankası'nın da buna benzer açıklama yaptığını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in, kredi sözleşmesine ilişkin daha önce yapmış olduğu, "Bir mütabakat hasıl oldu ama imzalanmış bir sözleşme de yok henüz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onay ve garanti verme süreci devam ediyor, bu sonlanmış değil. El birliği ile çalışacağız, hızlı bir şekilde de Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz." açıklamasını anımsatan Dağ, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamadan bihaber bilgilendirme yapmasının "akıl tutulması" olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 25 Haziran'daki İzmir ziyaretinde de aynı yalanı söylediğine vurgu yapan Dağ, "CHP bunu her seferinde yapıyor. Yapamadıkları ve hayata geçiremedikleri her icraat için bahaneler uyduran CHP yönetimi, sürekli olarak iktidarı ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı suçlamaktadır. Bu meselede de olduğu gibi Kılıçdaroğlu ısrarla yalan söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dağ, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Depremin meydana geldiği tarihten bu yana, devletimiz canla başla çalışıyor. Yapılan çalışmaların ardından, 22 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle, İzmir tarihinin en büyük deprem dönüşümü 5 bin 93 konut ve 259 dükkanın temel atma töreniyle başladı. Tıpkı, Elazığ'da olduğu gibi, İzmir'de de konutların temelleri depremden sonra 2 ay gibi kısa sürede atıldı. Depremde en çok etkilenen Bayraklı ilçesindeki Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde yıkılan veya ağır hasan gören binaların olduğu bölgelerde, toplam büyüklüğü 75 bin metrekare olan 7 ayrı rezerv yapı alanı olarak belirlendi. Buralarda inşaatlar hızla devam ediyor.

TOKİ tarafından bu 7 bölgede yatırım bedeli 886 milyon lira olan bin 444 konut ve 208 dükkanın yapımı devam ediyor. Buradaki 619 konut ve 90 dükkanı ekim ayının sonunda tamamlayarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Yine Bayraklı'daki 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda da depremzede vatandaşlar için 3 bin 649 rezerv konut ve 51 dükkan inşa ediyoruz."

Her zaman vatandaşların yanında olacaklarına işaret eden Dağ, "Görüldüğü üzere devletimiz, mağduriyetlerin giderilmesi için canhıraş bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanaksız olan binalarına bir çivi bile çakamamıştır. Deprem konusunda, kendi koydukları hedeflerin bile yanına yaklaşamayan, popülizmle İzmir'i yönetmeye çalışan bu zihniyet, maalesef yine sınıfta kalmıştır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, daha önce olduğu gibi hükümetimiz verdiği sözlerinin arkasındadır, hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına izin vermeyecektir. " ifadelerini kullandı.