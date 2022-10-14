AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ABD'den icazet almaya gerek yok

Hamza Dağ, İzmir Yeni Gıda Çarşısı Ticaret Merkezi Yapı Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi.

Dağ, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Hükümet'in son dönemde "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasıyla ile başlayan çalışmalarının toplumda büyük bir karşılık gördüğünü vurguladı.



Toplumun her kesimine hizmet verdiklerini dile getiren Dağ, esnafa yönelik de önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.



Gıda Çarşısı esnafı ile buluşmalarında da bu süreci ele alacaklarını aktaran Dağ, şunları söyledi:

"Muhalefet cephesine baktığımızda ise cumhurbaşkanlığı adaylığı için ABD'den icazet almak gibi bir durum var. Birkaç gündür de tartışma bir noktaya yoğunlaşmış vaziyette. Kemal Kılıçdaroğlu yanında 'fondaş gazeteciler' götürmüştü. Gazeteciler neye göre tespit edildi? Bir de öyle bir soru işareti ortaya koymak gerekir ama 'fondaş gazetecilere' dahi güvenmemiş ki bir 8 saatlik ABD'de kaybolduğu bir süreç var ve bugün de sorulduğunda 8 saatlik süreci anlatamadığı bir durum söz konusu. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yurt dışından, ABD'den icazet almaya gerek yok. Batı'dan icazet almaya gerek yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığına da Cumhurbaşkanlığına da Türkiye Cumhuriyeti milleti karar verecektir, halkımız karar verecektir. Bizim de adayımız bu anlamda nettir ve inşallah da bu adayla ve milletimizle beraber yine 2023 seçimleri ve sonrasında yol yürümeye devam edeceğiz."

Hamza Dağ ve beraberindekiler buluşma sonrası Gıda Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Dağ'ın ziyaretlerine AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.