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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Aday değişimi söz konusu olmayacaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu ülkenin değerlerine aykırı birilerinin, bu ülkenin insanını yönetmesinin önünde engel olduk.' dedi.

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Partisinin Uşak İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa Gecesi" etkinliğine katılan Dağ, burada yerel seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini vurgulayan Hamza Dağ, bu sürecin ülke menfaatleri doğrultusunda sonuçlanması için çalıştıklarını belirtti.

Beş yıl önce 17-25 Aralık sürecine ve ardından yaşanan 30 Mart yerel seçimlerine değinen Dağ, "Beş yıl önce 17-25 Aralık darbe girişimini hatırlıyorsunuz. O süreçte liderinin arkasında duran milletimiz partimize sahip çıkmış, en yüksek oy oranıyla seçimleri kazanmıştık. Yeniden benzer bir süreci yaşıyoruz." diye konuştu.

Dağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu ülkenin değerlerine aykırı birilerinin, bu ülkenin insanını yönetmesinin önünde engel olduk. Yeni sistemle tek adamlık rejimine gidildiğini iddia ediyorlardı. Geldiğimiz nokta ise bizi uzlaşıya götüren bir noktadır. 24 Haziran seçimlerinde partiler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden dolayı ittifak yaptı, şimdi yerel seçimlere gidiyoruz, partiler yine ittifak yapıyor. Bu tek adamlığa gidiş midir, uzlaşıya gidiş midir soruyorum size. Bu ülke için uzlaşıya gidiştir."

Cumhur ittifakının, ülkenin beka sorununa çözüm bulmak maksadıyla kurulduğunu anlatan Dağ, şöyle konuştu:

"Bir tarafta cumhur ittifakı var, diğer tarafta illet ittifakı var. Cumhur ittifakı sadece seçime yönelik al ver noktasında bir ittifak değil. 15 Temmuz'dan sonra ülkenin beka mücadelesi yaptığı süreçte, ülkemizin Suriye ve Akdeniz üzerinden çevrelenmeye çalışıldığı süreçte yerlilik ve millilik vurgusunu ortaya koyan iki siyasi partinin oluşturduğu birlikteliktir. Diğer ittifaka baktığınızda böyle bir şey göremezsiniz. Onlarda seçim bitti, ortaklık bozuldu. Öküz öldü ortaklık bozuldu."

Yerel seçimler öncesi muhalefetin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ısrarla tartışmaya açmak istediğini belirten Hamza Dağ, buna izin vermeyeceklerini ifade etti.

- "Aday değişimi söz konusu değil"

AK Parti'nin 75 ilde belediye başkan adayları ile İstanbul ve Ankara'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığını, yarın da İzmir ilçe belediye başkanlarının kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah'ın izniyle istediğimiz ve hak ettiğimiz sonucu alacağız. Şunu net şekilde söylemek istiyorum; açıklanan yerlerde belediye başkan adaylarıyla ilgili herhangi bir anket çalışması bugüne kadar yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Aday değişimi söz konusu olmayacak."

Toplantıya, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın ve partililer katıldı.

 

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