AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Türkiye'ye muhalefet yapmayın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları" çerçevesinde Kırşehir'de partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu. Burada bir konuşma yapan Dağ, muhalefetin siyasi değil Türkiye muhalefetini yaptığını hatırlatarak, "Ahiler diyarından bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yaşanan bombalı saldırı sonrası muhalefet geliştirmeye çalışanlara karşı bir çağrının da olması gerekir. Çağrımız net bir şekilde şudur; tabii ki siyasi rekabet ve siyasi muhalefet olacaktır. Siyasi muhalefet ve siyasi rekabet yapalım derken Türkiye'ye, Türkiye'nin kurumlarına Türkiye'nin hassasiyetlerine 85 Milyonun önem verdiği değerlere muhalefet yapmaktan vazgeçin" dedi.

"AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKINA MUHALEFET YAPIN"

İstanbul'daki terör saldırısının ardından siyasi muhalefet ile Türkiye muhalefetinin birbirine karıştırıldığını kaydeden Dağ, "AK Parti ve Cumhur ittifakına muhalefet yapın, bu normaldir. AK Parti ve Cumhur ittifakına muhalefet yapacağız diye Türkiye'de 40 yıldır devam eden terörle mücadeleye laf söyleyecek noktaya kadar gidecek şekilde, askeriyeye, bürokrasiye, siyasetine laf söyleyecek noktaya gelmeyin. Geldiğiniz nokta ne yazık ki yapmış olduğunuz muhalefet, Türkiye'ye her şeyi ile büyük oranda ortaya çıkartılmış süreçte dahi yok 'PKK yaptı mı? Yapmadı mı? Devlet onu söylüyor ama PKK terör örgütü de şunu söylüyor' diyecek noktaya gelmiş iseniz akli olarak bunu düşünüyor iseniz, bu sizin siyasete değil Türkiye muhalefeti yaptığınızı gösterir" diye konuştu.