8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Kandemir, bugün Türkiye'nin 114 noktasında kongreler yaptıklarını söyledi."AK PARTİ BİR DAVA HAREKETİ"
Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'la bir çağ açtığını belirten Kandemir, şunları kaydetti:
"AK Parti bir dava hareketi. Ben demeyenlerin, biz diyenlerin yuvası. AK Parti isminin önündeki sıfatların değil, mahalle teşkilatından genel başkan yardımcısına kadar herkesin aynı değeri gördüğü, herkesin aynı heyecanla yol yürüdüğü yuvadır.
Bütün Türkiye'yi gezdiklerini, milletle buluştuklarını belirten Kandemir, "Milletle bir araya geldik, dinledik, halleştik, dertleştik ve bir kere daha gördük ki bu millet AK Parti'yi özlemiş." diye konuştu.
Kandemir, milletin geleceğini, bugünkü tehlikelerin bertaraf edileceği yeri AK Parti kadrolarında gördüğünü söyledi.
Kongreye AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ve partililer katıldı.