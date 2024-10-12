8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Kandemir, bugün Türkiye'nin 114 noktasında kongreler yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'la bir çağ açtığını belirten Kandemir, şunları kaydetti:



"AK Parti bir dava hareketi. Ben demeyenlerin, biz diyenlerin yuvası. AK Parti isminin önündeki sıfatların değil, mahalle teşkilatından genel başkan yardımcısına kadar herkesin aynı değeri gördüğü, herkesin aynı heyecanla yol yürüdüğü yuvadır.



Dağ: Körfez'i kirletmeyi durdurun dedik, CHP'li arkadaşlar rahatsız olmuş Başka partilerin kongrelerini de görüyoruz. Birbirlerini eylemekten, acaba hangi koltuk kimin olacak düşüncesiyle birbirlerine kurduğu tuzakları milletimiz seyrediyor, takip ediyor. Oysa AK Parti 2001'de milletin yoğurduğu hamurla oluşan bu parti, başka bir heyecanla yola devam ediyor."

Bütün Türkiye'yi gezdiklerini, milletle buluştuklarını belirten Kandemir, "Milletle bir araya geldik, dinledik, halleştik, dertleştik ve bir kere daha gördük ki bu millet AK Parti'yi özlemiş." diye konuştu.



Kandemir, milletin geleceğini, bugünkü tehlikelerin bertaraf edileceği yeri AK Parti kadrolarında gördüğünü söyledi.

Yılmaz: AK Parti gecesini gündüzüne katan bir inanmışlar ordusudur AK Parti teşkilatlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olacağını vurgulayan Kandemir, "Cumhurbaşkanı'mız dünyayı dolaşırken milletin vicdanının, dünyanın vicdanının, Gazze'deki soykırımda ve şimdi Lübnan'a İsrail'in saldırısıyla başlayan bu insanlık vahşetinin ve soykırımının yürek ağrısını çekerken, teşkilatlarımız inşallah Cumhurbaşkanı'mızın arkasında sıra dağlar gibi duracak, ona destek olacak, mücadelesine omuz verecek." ifadelerini kullandı.

Kongreye AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ve partililer katıldı.