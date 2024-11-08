AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: Milli bir beka' meselesi olarak görüyoruz

Karaaslan, AK Parti Çevre ve Şehircilik Kültür Başkanlığı tarafından Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla düzenlenen "Yeniden Güçlü Anadolu Basın Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 1999 Marmara Depremi'nin bir milat olduğunu, AK Parti'nin iktidara gelişiyle birlikte yapılan düzenlemelerle Türkiye'nin güçlü, dirençli ve sağlıklı şehirlerini inşa etme sürecinin başlatıldığını söyledi.

Türkiye'nin büyük depremlerin meydana geldiği yüksek sismik aktif Anadolu plakasında yer aldığını hatırlatan Karaaslan, 1900'lerden günümüze 7 şiddetinin üzerinde 20 deprem meydana geldiğini, bu durumun Türkiye'yi depremlerden zarar gören ülkeler sıralamasında en üst sıralara taşıdığını ve topraklarının büyük kısmının deprem açısından riskli olarak tanımlandığını ifade etti.

AK Parti olarak depremi birinci gündem maddesi olarak tutmayı sürdürdüklerini dile getiren Karaaslan, "Ülkemizde çok önemli yasal düzenlemeler yaptık. Deprem yönetmeliğini hazırladık. Yapı denetim sistemini hayata geçirdik. Zorunlu deprem sigortası gibi uygulamaları yürürlüğe koyduk. AFAD Başkanlığımızı kurduk. Belediyeler ve TOKİ, konut üretim çalışmalarını hızlandırdı. Afetlere etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı'nı (TAMP) hazırladık. Kentsel Dönüşüm Kanunu yürürlüğe girdi. Bununla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bünyesinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızı kurduk. Tüm bu çalışmalar, afet sonrası olduğu kadar afet öncesi önlemlere yönelik çalışmalarımız oldu. AK Parti olarak da depremi gündemimizin birinci sırasında tutmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN 6 MİLYONDAN FAZLA BAĞIMSIZ BÖLÜM İNCELENDİ"

AK Parti tarafından 2012 yılında başlatılan "Yerinde, Gönüllü ve Hızlı Kentsel Dönüşüm Seferberliği" kapsamında 3 milyondan fazla depreme dayanıklı konutun inşa edildiğini belirten Karaaslan, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında 'bedeli ne olursa olsun' diyerek başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarını, 'siyaset üstü' ve 'milli bir beka' meselesi olarak görüyoruz. Ülkemizin dört bir yanında yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm seferberliğimizi muhalefetin tüm engelleme çabalarına rağmen azim ve kararlılıkla sürdürdük. Bu kapsamda TOKİ Başkanlığımız, belediyelerimiz ve özel sektörle el ele vererek, kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle 3 milyondan fazla depreme dayanıklı, sağlıklı, yeni konut inşa ettik. Şehirlerimizin çehresini baştan aşağı değiştirdik. Bugün, sahada inşası devam eden 250 bin dönüşüm konutu ve sosyal konutu, en sağlam, en güvenli ve sağlıklı şekilde inşa ediyoruz. Bugün buradan, Kahramanmaraş'tan bir kez daha ifade etmek isterim ki başta deprem bölgesi olmak üzere, ülkemizde afetlere dirençsiz tek bir sağlıksız yapı kalmayacak şekilde çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz. 6 Şubat depremlerinin ardından 6 milyondan fazla bağımsız bölüm incelenmiş, 680 bin konut, 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölümün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği tespit edilmiştir. Deprem bölgesinde 453 bin bağımsız bölümün büyük kısmının ihale süreci tamamlanarak inşa faaliyetlerine başlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız birçok kez deprem bölgesine gelerek vatandaşlarımızla buluşmuş, bölge genelinde devam eden çalışmaları yerinde görmüş, temel atma programlarına iştirak etmiş, anahtar teslim törenleriyle depremden etkilenen vatandaşlarımızın yeni yuvalarına kavuşması heyecanına ortak olmuştur."

Karaaslan, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üstesinden devlet-millet dayanışmasıyla, asrın örnek birlikteliğiyle gelindiğini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" şiarıyla Kahramanmaraş ve depremden etkilenen tüm illerde çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

- "2 AYLIK SÜREÇTE 70 BİN YENİ KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK"

Depremin hemen ardından 3 ay gibi kısa bir sürede 180 bin konutun yapımına başlandığını hatırlatan Karaaslan, "11 ilimizi dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük. Şu anda köylerde 4 bin 300 şantiyede, şehirlerde 1900 şantiyede, 160 bin işçi kardeşimiz ile afet konutlarının inşası 7/24 çalışma esasıyla sürmektedir. En son 26 Ekim'de yani bundan 2 hafta önce Cumhurbaşkanımız Hatay'daydı. Kahramanmaraş'ta 3 bin 135 konutun da içinde bulunduğu 29 bin 311 konutun teslim edilmesiyle bugüne kadar bölge genelinde hak sahiplerine verilen toplam konut sayısı 130 bin 565 oldu. Yeni, sıcak, sağlıklı, güvenli yuvaları tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Önümüzdeki 2 aylık süreçte 70 bin yeni konut daha teslim edilerek yıl sonuna kadar 200 bin bağımsız bölümün hak sahiplerine teslimi tamamlanacak. Kahramanmaraş'ta 26 Ekim tarihi itibarıyla teslim edilen konut-iş yeri sayısı 23 bin 899'dur. Yıl sonuna kadar bu sayı 39 bin 136'ya yükselecek, 2025 yılı sonunda da 68 bin 876 konut/iş yeri teslim edilmesini hedefliyoruz. Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta ihale edilen konut ve iş yeri sayısı ise 51 bin 435'tir." ifadelerine yer verdi.

Çevre dostu, tarihi ve doğal değerlerini koruyan, kaynaklarını etkin kullanan, yatay mimariyi esas alan, dirençli-sağlıklı-kendi kendine yetebilen, kimlikli şehirler hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Karaaslan, şunları söyledi:

"Yolculuğuna yerelden başlayan AK Parti'miz, 2002 öncesi dönemde çevresel, tarihsel, kültürel ve sosyolojik bakımdan ihmal edilen şehirlerimizi yeni bir vizyonla buluşturmuş ve önce 'Yaşanabilir Şehirler' daha sonra 'Marka Şehirler', 'Dünyayla Yarışan ve Medeniyetimizi Yaşatan Şehirler' hedefleriyle şehirlerimizi geçmişle kıyaslanamayacak biçimde değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Türkiye Yüzyıl'ını inşa ettiğimiz bu dönemde ise çağın gerçeklerine sadece ayak uydurmayacak, aynı zamanda öncülük edecek biçimde çevre dostu 'Sürdürülebilir Şehirler', risklerini bilen ve yönetebilen 'Dirençli Şehirler', iklim uyumlu 'Net Sıfır Emisyonlu Şehirler', şehir ekonomisini merkezine alan 'Üreten Şehirler'' mimarisiyle özgün 'Estetik Şehirler', benzersiz 'Kimlikli Şehirler', 'Sıfır Atık Uyumlu Şehirler' idealine yürüyoruz. Nasıl asrın felaketi bu bölgede yaşanmışsa, şanlı tarihimizde olduğu gibi yine asrın yükselişi, asrın dirilişi de burada, Anadolu'da yaşanacak. Buna inanıyoruz. Şehirlerimizi ve bölgeyi eskisinden daha iyi bir hale getirmek yani ihya etmek de bizim sorumluluğumuzdur. Anadolu coğrafyası bizim geçmişimiz olduğu kadar geleceğimizdir. Bu topraklar bize emanettir. Bu düşüncelerle 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'nün bu alanda çalışma yürüten tüm çevrelerde şehirlerimizin gelişmesine katkı sunacak yaklaşımların benimsenmesine vesile olmasını diliyorum."

Toplantı, soru cevap bölümünün ardından basına kapalı devam etti.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişçi, Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti teşkilat mensupları ile gazeteciler katıldı.