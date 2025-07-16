AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: ''Terörsüz Türkiye'' başarısı küresel dengeleri de doğrudan etkileyecek

Şen, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen Anadolu Sohbetleri programına katıldı. Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan'ın da aralarında olduğu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na yönelik değerlendirmelerde bulunan Şen, "Bu yıl milletvekillerimizin ve MKYK üyelerimizin daha ön planda olduğu bir tasarım benimsedik. Genel başkan yardımcıları ve bakanlarımız daha geri planda kaldı. Bu modelin daha verimli sonuçlar verdiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Şen, kampın önemli konu başlıklarından birinin "Terörsüz Türkiye" olduğunu vurgulayarak, çözüm süreci döneminden farklı bir yöntem benimsendiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanımız bu konuda net bir strateji ortaya koydu. Bu süreçte yalnızca belirlenen isimler konuşacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Ala ve Parti Sözcümüz Sayın Çelik. Bakanlıklar, gerektiğinde açıklama yapacak ama süreç esasen MİT tarafından yürütülüyor. Bunun dışında kalan herkes için sessizlik tercih edildi." açıklamasını yapan Şen, şehit aileleri, gaziler ve toplumun tüm kesimleri açısından son derece hassas bir süreç yürütüldüğünü vurguladı. Şen, "Bu yüzden en az kelimeyle en büyük sözü söyleyebilmek esastır." dedi.

- "ARTIK SİLAH BIRAKMA MESELESİ KISA ZAMANDA SONUÇLANACAKTIR"

Sürecin plansız şekilde ilerlemediğinin altını çizen Şen, "Bu mesele, bir gün bile masadan kalkmadı. Her gün konuşuldu, planlandı ve uygulamaya geçirildi. Artık, silah bırakma ve tam teslim meselesi kısa zamanda sonuçlanacaktır." açıklamasını yaptı.

Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Alevi kardeşim bir derdin mi var, gel konuşalım" sözlerine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Bunun bir "sessizlikten konuşmaya geçiş" stratejisinin parçası olup olmadığı yönündeki soruya Şen, "Bu bizimle değil, dert sahibi olan herkesle ilgili bir davettir. Ancak şunu da bilmek gerekir ki bu sorun, yalnızca silahlı güçlerle güvenlik güçleri arasında bir mesele değildir. Çok daha derin, jeopolitik ve sosyolojik boyutları olan bir meseledir." yanıtını verdi.

- ÜMMETÇİLİK TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki açıklamaları üzerine başlayan ümmetçilik tartışmalarına ilişkin Şen, "Bu kötü de bir şey değil. Ama tartışmalar bitmedi. Orada kasıt, yeni bir sosyolojik alanda yeni bir önermeydi. İçinde bulunduğumuz coğrafya, istediğiniz gibi kesip biçebileceğiniz bir kumaş değil. Kesilmeye, biçilmeye, bölünmeye el vermeyen bir jeostratejik alandır. Emperyalistler, 100 sene önce böldüler. Böldükleri yerde de ana unsurlar olarak Türkler, Kürtler ve Araplar yaşıyordu. Jeostratejik alan bölünmeyi kabul etmediği gibi, üzerindeki sosyal, kültürel, siyasal varlıklar da bölünmeyi kabul etmez. Cumhurbaşkanı'mızın orada buyurduğu şey tam olarak budur." açıklamasında bulundu.

- ANKET TARTIŞMALARI

Şen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "CHP anketlerde yüzde 40'ı buldu" şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60-65'le Cumhurbaşkanı seçileceğini söylüyorlardı. Nerede şimdi Kılıçdaroğlu? Yalan söylüyorlardı, şimdi de yalan söylüyorlar. Sayın Özel, '29'da seni orada oturtmam' dedi. Ben de korktum. 29'la bir insan koltuğunda oturmayacaksa, Özgür Özel'in koltuğunu bir an önce terk etmesi lazım. Çünkü, onun partisi 28. Net söylüyorum, biz Kasım-Aralık itibarıyla birinci parti konumuna tekrar yükseldik, 36-37 aralığına oturduk. CHP 30'un altında." değerlendirmesini yaptı.

- 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' TARİHİ BİR SORUMLULUKTUR

"Terörsüz Türkiye" sürecinin yalnızca bir siyasi mesele olmadığını belirten Şen, "Bu, ülkenin geleceğini belirleyecek tarihi bir sorumluluktur. Cumhurbaşkanı'mızın bu süreçteki rüyası, sömürünün ortadan kalktığı, merkezi bir dünyanın inşasıdır. Bu, bölgenin yer altı ve yer üstü zenginliklerinin bölgede kalacağı bir tabloyu ifade eder. Bu bir parti meselesi değil, nesillerin meselesidir." dedi.

Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te kurulacak "Terörsüz Türkiye" komisyonu için tüm partilere yaptığı çağrıya değinerek, bu sürecin yalnızca belli partilerin değil, Meclis'te olsun ya da olmasın tüm siyasi yapıların katkısıyla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

- YENİ ANAYASA

CHP'nin, "yeni anayasa çalışmalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin önünü açmak için yapılmak istendiğine" yönelik iddialarının hatırlatılması üzerine Şen, "Bu böyle bir şey olmayacağını hepimiz biliyoruz. Şimdi mesele beş dönem, on dönem meselesi değil. Türkiye, gerçekten demokratik gelenekleri olan, oturmuş bir ülke. Halihazırdaki anayasada zaten üçüncü defa seçilme yöntemi tarif edilmiş. Ama mesele şu: Diyelim ki üçüncü defa seçilecek diye siz bir sivil anayasaya nasıl karşı çıkarsınız? Darbecilerin bütün gölgelerini çöpe atacak, özgür iradenizi, fikriyatınızı yansıtacak bir metne nasıl karşı çıkarsınız?" ifadelerini kullandı.

Şen, muhalefetin Türkiye'nin attığı adımlara karşı tavır aldığını savunarak, "Siz İHA yapıyorsunuz, dalga geçiyorlar. Denizaltı yapıyorsunuz, karşı çıkıyorlar. Yol, havalimanı, savaş uçağı yapıyorsunuz, karşı çıkıyorlar. Togg yapıyorsunuz, yollarımızda gururla geziyor, buna bile alayla yaklaşıyorlar. Bu nasıl bir mantıktır? Türkiye'nin iyi bir şey yapmasından rahatsız olan bir akıl siyaseti şekillendirmeye çalışıyor. Ama bu millet bu numaraları yutmaz." diye konuştu.

- CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin soruyu yanıtlayan Şen, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak bu işin hiçbir yerinde olmadığımız gibi olmak da istemiyoruz. Bu devletin, yargının, emniyetin, istihbaratın ve ilgili kurumların yürüttüğü bir süreçtir. Bu bir hükümet operasyonu değil. Soruşturmayı yapan da biz değiliz, suçlayan da biz değiliz. Suçlayan da CHP'li. Soruşturan AK Parti değil. Bizim belediye başkanlarımız da zaman zaman yargılanmıştır. Ama biz onlara 'git aklan, öyle gel' deriz. Ortalığı yangın yerine çevirmeyiz."

- SİLAHLARIN İMHA EDİLMESİ

Şen, terör örgütü PKK'dan bir grubun Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etmesinin ardından nasıl bir sürecin işleyeceğine ilişkin soruya, "Buna Meclis'te kurulacak olan komisyon karar verecek. Türk milletinin iradesini temsil eden kurum karar verecek. Komisyon karar verirken hukuk, ahlak ve vicdan dahil tüm hassasiyetleri dikkate alacaktır." yanıtını verdi.

Kardeşinin terör örgütü PKK tarafından gazi edildiğini belirten Şen, "Ben, PKK tarafından vurulan bir adamın ağabeyiyim. Benim kalbim henüz soğumuş değil. Ama ülkemin istikbali, kardeşimin çocuklarının ve torunlarının istikbali benim yüreğimdeki acıdan daha önemli. Bölgenin istikbali için soğuması lazım." dedi.

- FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ

Faizlerin düşürülmesine yönelik iş dünyasındaki beklentilere ilişkin de Şen, "Faizleri düşürme sürecindeyiz. Faizler de düşecek, enflasyon da düşecek. Onun bir hesabı kitabı var. Bir denge aralığı var. O denge aralığını kaçırmamak gerekiyor. O denge aralığında hepsi düşecek. Yatırımlar artacak inşallah. Finansmana erişim kolaylaşacak." diye konuştu.

- "EVRAKLARI VERİN, SAVCI GEREĞİNİ YAPSIN"

Şen, muhalefetin AK Parti belediyelerine yönelik "bakılmıyor" eleştirilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneği üzerinden yanıt vererek, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadir Abi rahmetli, gelip size bir şey yapamaz. Ama Mevlüt Abi hayatta, değil mi? Hayatta. Bütün bildiğim büyük, yüksek yüzeyli bürokratların hepsi de hayatta. Verin onları mahkemeye ama gerçek evraklarla. Var mı yolsuzluk, yok. Nereden anlıyoruz yolsuzluk olmadığını? Şuradan anlıyoruz. Bizim zamanımızda bütçe ne kadar? 100 lira. Yatırım bütçesi ne kadar? Diyelim 80 lira. Ne kadar harcanmış, 85 lira. Ne oldu, 5 lira mı? Onu da borçlanmışız. İşler yürüsün diye. Peki, işler yürüyor mu? Evet. Peki, 6 senedir İstanbul'da ne görüyorsunuz? 8 metre tünel. Peki, bu para nerede? Diyor ki, bize para vermedi devlet. Yalan. Öncekinin 4'te 1 kadar daha fazla para verdi devlet."