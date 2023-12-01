AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Hakan Tütüncü'yü ziyaret etti

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sırakaya, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaretinde yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizmi, kültürü ve tabiatıyla önemli kentlerden olduğunu ifade etti.

2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Belediyesini tekrar kazanmak istediklerini söyleyen Sırakaya, "Belki de büyükşehir anlamında hasret kalmış olduğumuz o güzelliğe, o hizmete inşallah 31 Mart itibarıyla bir kez daha yeniden 'bismillah' diyerek, AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak anlamında il başkanlığımızın, il yönetimimizin ve sizlerin belediye olarak gösterecekleri gayretli bir çalışmayla sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Bu anlamda genel merkez olarak elimizden gelen katkıyı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Tütüncü de Sırakaya'nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile bazı parti yöneticileri ve Kepez Belediyesi meclis üyeleri de ziyarette hazır bulundu.