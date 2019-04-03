AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: İmamoğlu devam eden hukuki süreçten neden rahatsız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, 'İmamoğlu devam eden hukuki süreçten neden rahatsız. İmamoğlu 'ben başkanım' diyerek meseleyi oldu bittiye getirmektedir' dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Sn.Ekrem İmamoğlu;devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini Başkan ilan edip,bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor. YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve “elim ayağa kaldırılsın”diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, “ben başkanım” diyerek meseleyi oldu bittiye getirmemektir.'' dedi.
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