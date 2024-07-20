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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Kendimizi değerlendiriyoruz, öz eleştirilerimizi yapıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, başarılarını da eksiklerini de kendi içinde değerlendiren bir parti olduklarını belirterek, '31 Mart seçimlerinde hangi şartlar vatandaşların bu tercihlerine neden oldu, bunları kavramaya çalışıyoruz' açıklamasında bulundu.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 20:19 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Kendimizi değerlendiriyoruz, öz eleştirilerimizi yapıyoruz
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Yalçın, Selçuklu Kongre Merkezi'nde il ve ilçe teşkilat başkanları ile meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen 78. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

31 Mart sonrası seçimlerin sebep ve sonuçlarını ayrıntılarıyla değerlendirdiklerini belirten Yalçın, "31 Mart seçimlerinde hangi şartlar vatandaşların bu tercihlerine neden oldu, bunları kavramaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"KENDİMİZİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

AK Parti'nin hiçbir partiye benzemeden yoluna devam edeceğini vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Biz AK Parti'yiz. 22 yıllık bir iktidar, 20'ye yakın seçim kazanmış ve Türkiye'yi yeniden inşa etmiş bir siyasi partiyiz. Başarılarımızı küçümseyecek değiliz ama eksiklerimizi de görmezden gelecek halimiz yok. Bu seçimde yaşadığımız sorunlarımız neyse, iyileriyle kötüleriyle hepsini tek tek masaya yatırıyoruz. 31 Mart akşamından bu yana Cumhurbaşkanımız o akşam balkonda yaptığı konuşmada halkın mesajının alındığını bu mesaja uygun biçimde AK Parti'nin kendisini tekrar ve tekrar yenileyeceğini güçlendireceğini açıkça dile getirmiş bulunmaktadır. Biz de bu tür toplantılarda kendimizi değerlendiriyoruz, öz eleştirilerimizi yapıyoruz."

"SEÇMENİ TEKRAR KAZANMAMIZ AN MESELESİ"

Yalçın, AK Parti'yi yeni başarılara kavuşturacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle çok güçlü olduğumuz şehirlerde sandığa götüremediğimiz seçmen sayımızın yoğun olduğunu görüyoruz. Seçmen bize bir mesaj verdi. O mesajda şuydu 'Evet, bu seçim için senin için sandıkta oy kullanmıyorum ama başka adrese de gitmiyorum. Evet, küskün olabilirim, kırgın olabilirim veya seni bu sandıkta bu kez uyarmak istiyor olabilirim ama ben başka bir yere de gitmiyorum'. Verilen mesaj bu. Eğer bu mesajı doğru değerlendirirsek seçmenimizi tekrar kazanmamız an meselesi."

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da dünyanın güçlü liderlik ihtiyacına her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza olan desteğimizi daha da artırmak zorundayız. Bu ülkenin geleceğini, insanlığın geleceğini düşünüyorsak o güçlü destek için gece gündüz çalışmak zorundayız." diye konuştu.

Programa AK Parti Konya milletvekilleri Meryem Göka, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi ve Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, ilçe belediye başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

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