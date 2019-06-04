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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul seçimine dair, 'Mağdur edilen iki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz.' dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mağdur edilen iki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz. Daha öte mağdur edilenin milletimiz olduğunu, İstanbul seçmeni olduğunu düşünüyoruz. İstanbul seçmeni bir anlamda iradesini sandığa yansıttı ama sandıktan çıkan irade, o gerçek iradeye uygun düşmedi, yani manipüle edildi, yok sayıldı ya da iç edildi." ifadelerini kullandı.
 
"Millet iradesini bu sefer çok daha net şekilde ortaya koyacak ve o net irade ortaya çıkacak." diyen Yavuz, "İstanbul'da her şey daha güzel olacak. Binali Yıldırım ile İstanbul daha bir başka dönüşecek, gelişecek, güzelleşecek. Biz buna inanıyoruz, eminim İstanbul da buna inanıyor. O açıdan 23 Haziran günü, İstanbul'un tekrar emin ellere teslim edildiği gün olacak diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

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