AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Şu dakika itibarıyla fark 14.848'e inmiştir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'daki oy farkının 14.848'e indiğini açıkladı.

Yavuz açıklamasında "Bilindiği üzere İstanbul'daki fark 29 bin olarak açıklamıştı. Bugün saat 17.10'daki basın açıklamasında bu farkın 15.294 olduğunu açıklamıştık. Şu dakika itibarıyla fark 14.848'e inmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi