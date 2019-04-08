AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Şu dakika itibarıyla fark 14.848'e inmiştir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul'daki oy farkına ilişkin açıklama yaptı. Yavuz yaptığı açıklamada AK Parti ve CHP arasındaki oy farkının 14.848 olduğunu açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'daki oy farkının 14.848'e indiğini açıkladı.
Yavuz açıklamasında "Bilindiği üzere İstanbul'daki fark 29 bin olarak açıklamıştı. Bugün saat 17.10'daki basın açıklamasında bu farkın 15.294 olduğunu açıklamıştık. Şu dakika itibarıyla fark 14.848'e inmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.