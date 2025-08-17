AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporu'na tepki

İSTANBUL 29°C / 22°C
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporu'na ilişkin, 'Bu rapor, gerçekleri çarpıtmak ve Türkiye'yi karalamak dışında bir amaca hizmet etmemektedir. Biz, milletimizle birlikte, hukukun üstünlüğünü savunmaya, özgürlükleri korumaya ve ülkemizi güçlü, güvenli ve adil bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Yayman, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporu'nda Türkiye'ye dair anlamsız ve karşılığı olmayan sözde iddiaları büyük üzüntü ve hayretle karşıladıklarını belirtti.

Raporun gerçeklikten uzak, ön yargılı ve düşmanca bakış açısıyla hazırlandığını ve Türkiye'nin hukuk, güvenlik ve insan hakları konusundaki kararlılığını gölgelemeye dönük çabaların ürünü olduğunu vurgulayan Yayman, Türkiye'nin her vatandaşının hakkını ve özgürlüğünü korumak için kararlılıkla hareket ettiğinin altını çizdi.

Yayman, Türkiye'nin başta evrensel hukuk ve demokrasi normları olmak üzere daima uluslararası kurumlarla eş güdüm içinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelemizi milletimizin güvenliği için yürütürken aynı zamanda insan haklarını ve hukuk düzenini korumaya devam ediyoruz. Size rağmen devam edeceğiz. Milyonlarca sığınmacıya kapılarını açan ve insan onurunu esas alan politikalarıyla Türkiye, özgürlük ve güvenliği birlikte gözeten bir ülke olarak örnek teşkil etmeye devam etmektedir. Bu rapor, gerçekleri çarpıtmak ve Türkiye'yi karalamak dışında bir amaca hizmet etmemektedir. Biz, milletimizle birlikte hukukun üstünlüğünü savunmaya, özgürlükleri korumaya ve ülkemizi güçlü, güvenli ve adil bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz.

Son söz, bize hukuk ve insan hakları dersi vermeye çalışanlar, dönüp kendilerine baksınlar. Kendi demokrasi ve insan hakları sicillerine bakıp utansınlar. Gazze'ye susanlar, bize söz söyleyemezler."

