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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan 28 Şubat açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'Demokrasiye darbe vuran her vesayetçi girişim, milletimizin ferasetiyle ezilmeye mahkumdur.' ifadesini kullandı.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 15:15 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 15:16
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Yazıcı, yazılı açıklamasında, 28 Şubat 1997'deki darbe sürecinin, doğrudan milletin değerlerini ve millet iradesini hedef alan, tarihin en kara lekelerinden biri olduğunu belirtti.

Tüm darbecileri ve darbeci zihniyeti lanetleyen Hayati Yazıcı, şunları kaydetti:

"Demokrasiye darbe vuran her vesayetçi girişim, milletimizin ferasetiyle ezilmeye mahkumdur. 15 Temmuz alçak darbe girişimi karşısında aziz milletimizin tutumu göstermiştir. Asıl olan darbecilerin aklı değil, milletimizin basireti ve cesaretidir.

AK Parti olarak darbe zihniyetine ve darbecilere karşı ne yaptık? Milletimizle birlikte 2010 Anayasa değişikliğini gerçekleştirdik. Darbecilerin Türk yargısı önünde hesap vermelerinin yolunu açtık. Darbeler tarihi olan çok partili siyasi hayatımızda 27 Nisan 2007 e-muhtırası karşısında 'sus pus' olmadık. Dik durarak milletimizle birlikte darbeye geçit vermedik. 15 Temmuz darbe girişimi karşısında da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde milletimizle birlikte akşam saatlerinde başlayan darbeyi sabah olmadan sonlandırmayı başardık. Darbenin asli ve feri failleri yargı önünde hesap vermektedir."

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