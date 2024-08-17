Yılmaz, partisinin Giresun İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından 50'ye yakın ili ziyaret ettiğini belirtti.

Seçimlerde beklenilen sonuçların alınamayışının parti üst kurullarınca tüm yönleriyle incelediğini anlatan Yılmaz, "Sivil toplum kuruluşları, akademik kadrolar hepsi bununla ilgili ayrıntılı çalışmalar yapıyor. O çalışmaları zaten bir şekilde sizler de duyuyor, takip ediyorsunuz." dedi.

Yılmaz, milletin etkili bir şekilde sandık yoluyla söylediğini iyi okuyup, iyi değerlendirip onu bir yol haritasına döndürme kabiliyeti en yüksek siyasi hareketlerden birinin AK Parti olduğunun altını çizdi.

Geleceğe, önlerine baktıklarını dile getiren Yılmaz, "Önümüze bakarken de hayatın her kesitinde olduğu gibi yaşanmışlıklardan ders alıyoruz. Yaşanmışlıklardan ders almadığımız takdirde tarih tekerrüre döner, zaman tekerrüre döner hatta aynı bedeli birkaç defa ödemek gibi bir zorunluluğa insanı iter." diye konuştu.

Yılmaz, bunun olmaması için bitmek tükenmek bilmeyen bir gayretle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu sinerji gibi teşkilatlar olarak gayret gösterdiklerini kaydetti.