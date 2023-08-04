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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin: Hakikat yakmayla sönmez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Zengin, 'Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar var. Bu saldırıyı gerçekleştirenler mukaddes kitabımızı yakmakla hakikati yok edebileceklerini düşünüyorlar ama bu sadece kendi biçareliklerinin yansımasıdır. Hakikat yakmayla sönmez.' dedi.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 20:09 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin: Hakikat yakmayla sönmez
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Zengin, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Elazığ'ın bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kurulmasından bu yana her zaman halkın içinde olduğunu belirten Zengin, diğer seçimlerde olduğu gibi belediye seçimlerinde de başarı elde etmek için mücadele ettiklerini dile getirdi.

"Bizler büyük bir medeniyetin bireyleriyiz." diyen Zengin, şunları kaydetti:

"Bu medeniyet dünyaya ışık tutacak bir medeniyet. Ülkemiz dünya siyaseti açısından daha çok sözü dinlenen, daha çok dikkate alınan bir ülke. Dünyada bizim değerlerimize karşı gerçekleştirilen bazı menfur saldırılar gündemde. Özellikle Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar var. Bu saldırıyı gerçekleştirenler mukaddes kitabımızı yakmakla hakikati yok edebileceklerini düşünüyorlar ama bu sadece kendi biçareliklerinin yansımasıdır. Hakikat yakmayla sönmez. Yapılan saldırıları bir kez daha kınıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasetine yön veren bir lider olduğunu vurgulayan Zengin, "Türkiye'nin yapmış olduğu girişimler sonucunda Birleşmiş Milletler bir karar aldı. Dini mukaddeslere yönelik gerçekleştirilen bu saldırıları nefret suçu kapsamında artık değerlendiriyor. Yani uluslararası hukuk açısından da şu anda bu eylemlerin gerçekleştiği ülkelerde suç işlenmektedir." ifadelerini kullandı.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
  • Mehmet Ali Zengin
  • Kuran-ı Kerim

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