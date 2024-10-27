AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Yaza doğru piyasanın canlanacağı görülecek

AK Parti Çameli 8. Olağan İlçe Kongresi, Çameli Belediyesi Sezgin Özdemir Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kongreye katılarak bir konuşma yapan Zeybekci, yerel seçimlerde istedikleri gibi bir sonuç alamadıklarını, bu konuda önce kendilerine bakarak bir değerlendirme yapmalarının gerektiğini belirtti.

Yerel yönetimlerde milletin kendilerine muhalefet görevi verdiğini ancak merkezi hizmetlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iktidarda olduklarını söyleyen Zeybekci, bu iktidarın da ilelebet devam edeceğine inandığını ifade etti.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, Merkez Bankası rezervlerinin 160 milyar dolar seviyesine ulaştığını, altın rezervinde de 8. ülke haline geldiklerini dile getirdi.

Geçen sene bir yıl içinde 1 milyon 100 bin kişinin yeni iş sahibi olduğunu kaydeden Zeybekci, "Geçen sene G 20 içinde en fazla büyüyen ikinci ülke olduk. Sıkıntılarımız var mı, var. Yanlışlar yaptık mı ekonomide? İyi niyetli olarak. Hiçbir şey yapmayan insan hiç hata yapmaz. Bütün dünyada çalkalandı enflasyon. Bütün dünyada faizler tavan yaptı. Pandemi geldi. Etrafımızdaki savaşlar aldı başını gidiyor. Türkiye'nin pazarı bunlar hep. Avrupa Birliği sıfır büyümeye hatta eksi büyümeye gitti." dedi.

EYT'nin 2024'deki maliyetinin 800 milyar liranın üzerinde olduğunu belirten Zeybekci, asgari ücret ile emekliye ve memura verilen ücretin yeterli olmadığını ancak para dağıtarak refah sağlamanın da mümkün olmadığını kaydetti.

Enflasyonla mücadele veya refahı arttırmanın yolunun para dağıtmak değil üretmekten geçtiğini dile getiren Zeybekci, "Ürettiğini artırırsan verdiğin paranın anlamı olur. Onun için ne yaptığımızı biliyoruz. Enflasyonla ilgili bu mücadeleyi yaparken üretim seferberliği... O da başlıyor. Meclis şimdi arı gibi çalışıyor. Yatırımın, üretimin, istihdamın artması için ne engeller varsa onları ortadan kaldırmak için arı gibi çalışacak. Önümüzdeki seneye yaza kadar bu seferberlik devam edecek. Önümüzdeki sene bu enflasyon denen bela yüzde 20'nin altına düşüyor. 2026'da yüzde 10'lar civarında olacak. Önümüzdeki sene yaza doğru piyasanın canlandığını göreceğiz hep beraber. İşlerin hareketlenmeye başladığını göreceğiz. Hiç merak etmeyin."

Mevcut AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz'ın tek aday olduğu kongreye AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eski Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.