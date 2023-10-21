AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Kimsenin menüsü olmayız, kimseyi de menü yapmayız

Ala, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Gençlik ve Spor Merkezi'nde muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yeniden aday olacak muhtarlara başarılar diledi.

Vatandaşa hizmet için kurgulanmış makamların, mevkilerin, pozisyonların küçüğü ya da büyüğünün olmadığını vurgulayan Ala, her makamın emaneten alındığını dile getirdi.

Efkan Ala, milletin emanet ettiği hiçbir makamın başka makam ve mevkilere bir basamak olarak kullanılamayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Milletin emaneti olan hiçbir makam ya da mevki daha orada kendini ispat etmeden başka bir makam ya da mevkiye sıçrama tahtası olarak kullanılamaz. Böyle yapılırsa bu millete büyük bir saygısızlık olur. Adresi anlıyoruz değil mi? Daha yeni gelmişsiniz, bir meselenizi ortaya koyun. Bir hizmet yapın, hizmetinizi millet değerlendirsin. Sonra da size başka bir hedef gösterirse oraya gidersiniz. Milletin göstermediği, vicdanında 'evet' demediği hedefe doğru, onun olan o makam ve mevkiye doğru kendiliğinizden adım atmaya, yürümeye başlarsanız yarı yolda kalırsınız. Yarı yolda kalanlar gibi. Sonra da dönersiniz, millete hizmet edeceğinize kendi içinizdeki meseleleri çözmek için bütün enerjinizi harcarsınız."

Ala, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde CHP'nin tutumunu eleştirdi.

Partiler kendi içlerinde çatışmaya, mücadeleye girince ülkenin temel çıkarlarının, temel politikalarının bile yalan yanlış bilgilerle istismar edilebildiğini anlatan Ala, "Onun için istikrarlı bir muhalefete de ülkelerin ihtiyacı var, sadece iktidarlara değil. Böyle bir şey olabilir mi? Aynı tezkerenin 2016'da, 2017'de 'evet' diyeni, şimdi içerikte bir değişiklik yok, 'hayır' diyorsun ve seninle ittifak yapmış partiler de 'evet' dedi. Yani seçimlerde kendisini desteklemiş olan partiler de 'evet' dedi. Sadece Yeşil Sol Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi tezkereye 'hayır' dediler." ifadesini kullandı.

"KİMSENİN MENÜSÜ OLMAYIZ, KİMSEYİ DE MENÜ YAPMAYIZ"

AK Parti'li Ala, İsrail'in Filistin'e saldırılarına değinerek, "İsrail bir devlet gibi davranmıyor. Çoluk çocuk hastanenin vurulması hangi insanın vicdanında yer bulur. Böyle bir şey olabilir mi? 17 yıldan fazladır orası abluka altında. Şimdi de canlarını alıyor. Hedef gözetmeksizin saldırıyor ve sözün bittiği yer olan hastaneyi bombalayarak hastanedeki çoluk çocuğu tamamen katletti ve ondan sonra da halen bunu efendim birtakım yalan yanlış bilgilerle dünyaya sunuyor." diye konuştu.

Zulümle inşa edilen bir geleceğin kimseye fayda vermeyeceğine dikkati çeken Ala, "Bunları söylüyoruz. Aynı zamanda dış politikada yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Sonuç almak için de en ciddi gayreti gösteren ülke, Allah'a şükür hiç olmazsa yine bizim ülkemiz ve dünyaya da çağrısını her seferinde yineliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin etrafında olup bitenlere sessiz kalamayacağını dile getiren Ala, şunları kaydetti:

"Biz, yöneticiler olarak şunun farkındayız: Türkiye'nin etrafında, Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da bir masa kurulmuşsa, masanın etrafında Türkiye'nin bir sandalyesi yoksa dikkat edelim menüde olabiliriz. Onun için etrafımızda masa kurulmuşsa o masada mutlaka sandalyemiz olur. Bunun için çalışıyoruz. Sandalyemizi koyuyoruz ve 'biz buradayız' diyoruz. Kimsenin menüsü olmayız, kimseyi de menü yapmayız. Onun için de biz inisiyatif almak zorundayız."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katılımcılara hitap ettiği toplantı, basına kapalı devam etti.