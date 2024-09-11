İSTANBUL 26°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2024 Çarşamba / 8 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0171
  • EURO
    37,5224
  • ALTIN
    2744.08
  • BIST100
    9572.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: Türkiye Yüzyılı'nı Cumhur İttifakı olarak biz inşa edeceğiz
Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: Türkiye Yüzyılı'nı Cumhur İttifakı olarak biz inşa edeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'AK Parti, Türkiye'nin vazgeçilmez bir unsurudur. Türkiye Yüzyılı'nı, inşallah AK Parti ve onun bileşenleri, davaya gönül vermiş elemanları vasıtasıyla, Cumhur İttifakı olarak biz inşa edeceğiz.' dedi.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 14:39 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: Türkiye Yüzyılı'nı Cumhur İttifakı olarak biz inşa edeceğiz
ABONE OL

"Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında partisinin 13 milletvekiliyle Çorum'a gelen Elitaş, Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde halkın AK Parti'ye mesaj verdiğini söyledi.

TÜRKİYE YÜZYILI MESAJI

AK Parti olarak mesajı aldıklarını belirten Elitaş, sözlerine şöyle devam etti:

"31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde farklı bir şeyler oldu. Hatalar yapmış olabiliriz. Millet bu hatalarımız çerçevesinden bize mesaj vermiş olabilir. Bu mesaj nedir? Yavrularımızı sahiplenelim. Onların dertlerini, dileklerini, isteklerini yerine getirelim. Onların daha güzel yaşayabileceği kentler oluşturalım. Yeşil alanlar, çocuk parkları, bahçeler, sosyal donatılar gerçekleştirelim. İşte bugün ilköğretim çağındaki çocuklarımızın gösterdiği sevgiyi, sempatiyi daha ileriye doğru götürebilmemiz için eksiklerimiz var. Vatandaş bize 31 Mart tarihinde mesaj verdi. Mesajı aldığımızı her zaman söyledik. AK Parti, Türkiye'nin vazgeçilmez bir unsurudur. Türkiye Yüzyılı'nı, inşallah AK Parti ve onun bileşenleri, davaya gönül vermiş elemanları vasıtasıyla, Cumhur İttifakı olarak biz inşa edeceğiz."

"ÜLKEMİZİN KARDEŞLİK DUYGUSUYLA BİRBİRİNE SARILMASINA İHTİYCAI VAR"

AK Parti olarak diğer siyasi partilerin ezilmişliği, kavgası, birbirine düşmesi veya mahcubiyetleri üzerine siyaset inşa etmediklerinin altını çizen Elitaş, "Biz AK Parti olarak milletimizin bize gösterdiği yolda, bize verdiği talimatlar doğrultusunda onlara hizmetkar olabilmek için yolumuza çıktık, devam eder gideriz. O partilerdeki iç mücadeleler ne olursa olsun bizi hiç ilgilendirmiyor. AK Parti camiasındaki bu birlik, beraberlik, kardeşlik duygusu tüm ülkeye yayılmalı. Çünkü ülkemizin kardeşlik duygusuyla birbirine sarılmasına, kucaklaşmasına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcıları Hacı Turan, Süreyya Sadi Bilgiç, Fuat Köktaş, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, AK Parti MKYK Üyesi Hülya Terzioğlu, AK Parti Çorum İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zehranur Aydemir, Osman Gökçek, Murat Alparslan, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci, Halil Uluay, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya katıldı.

Toplantının ardından milletvekilleri, görevlendirildikleri ilçelere giderek ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.