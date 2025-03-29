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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan CHP'ye boykot tepkisi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin bazı firmalara yönelik boykot çağrısına ilişkin, 'Bunlar yerli ve milli olamadıklarından dolayı maalesef yerli ve milli unsurlarımıza boykot çağrısı yapmaya başlıyorlar.' dedi.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 13:47 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan CHP'ye boykot tepkisi
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Elitaş, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programında, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Elitaş, bayramların, dargınların barıştığı, küslerin kucaklaştığı, insanların birbirleriyle muhabbetinin arttığı özel günler olduğunu dile getirdi.

Ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerde bulunan Elitaş, "Birbirlerini şikayet ettikleri, yargıya götürdükleri meseleleri maalesef sadece bizim üzerimize iftira atarak, 'Sayın Cumhurbaşkanımız veya AK Parti'liler bu meseleyi kaşıyor, ortaya çıkarıyor' gibi algı oluşturuyorlar. Sosyal medyada görüyoruz ve bakıyoruz ki diploma meselesini şikayet eden CHP'liler." dedi.

Mustafa Elitaş, CHP'nin bazı firmalara yönelik boykot çağrısına çok üzüldüğünü belirtti.

Listede Kayseri'den de ülkeye mal olmuş 2 firmanın bulunduğunu anımsatan Elitaş, şunları kaydetti:

"Bu boykota değil şantaja girer. Ana muhalefet partisi genel başkanının boykot yerine şantaj tavsiye etmesi tarih boyunca görülmemiş bir hadisedir. Bakın dün Gazze'de, Filistin'de Netanyahu'nun soykırımcıları gittiler, yavrularımızı mübarek ramazan günü şehit ettiler. Onlarla ilgili CHP Genel Başkanının herhangi bir kınamasını duydunuz mu? Yok. Gazze'ye, Filistin'e giden faaliyetleri engellemeye çalışan Netanyahu'nun canilerine destek vermeye çalışanlarla ilgili boykot çağrısında bulundunuz mu? Bunlar yerli ve milli olamadıklarından dolayı maalesef yerli ve milli unsurlarımıza boykot çağrısı yapmaya başlıyorlar."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde terörsüz Türkiye için büyük bir azimle çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Akar, "Bizim, hiçbir şekilde etnik, dini, mezhep ayrımı yapmaksızın, herkesi kucaklamak suretiyle terörsüz Türkiye Yüzyılı'na doğru emin adımlarla yürümemiz lazım." ifadesini kullandı.

Programda, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy ve Dursun Ataş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Elitaş ve milletvekilleri, partililerle bayramlaştı.

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