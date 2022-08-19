AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 2023 Türkiye'de çok hayati bir seçim olacak

Çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a gelen Kurtulmuş, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Kurtulmuş, daha sonra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti.

Burada konuşan Kurtulmuş, Bilgin'e Sivas'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

2023 seçim sürecine girildiğini söyleyen Kurtulmuş, "Yarış tabiriyle, son düzlüğe girmiş bulunuyoruz. Bundan sonra zaten şimdiye kadar olduğu gibi AK Parti olarak sürekli sahada, halkımızın içinde ve halkımızın dertlerini, taleplerini yakinen dinleyen, vatandaşımızın sorunlarını anlamak, onları çözümlemek noktasında en ufak bir tereddüt göstermeyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Tokat ziyaretinin ardından Sivas'a geldiğini dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye 2023 seçimlerinde aslında iki önemli kararla karşı karşıya kalacak. Bunlardan birisi 2023'te AK Parti'nin 21 yıllık iktidarları sırasında yapmış olduğu faaliyetlerin tamamını ibra edecek. Sivas'ta bu iktidar döneminde en iyi hizmet alan illerimizin belki başında geliyor." ifadelerini kullandı.

- "Bu seçim bir istikamet tayini seçimi olacaktır"

Sivas halkının önceki seçimlerde olduğu gibi AK Parti'yi bu seçimlerde de büyük oranda ibra edeceğine inandıklarını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu seçim bir istikamet tayini seçimi olacaktır. Türkiye kazanmış olduğu bu pozitif ivmeyi her alanda, dış politikada, içeri de ekonomik kalkınmada, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinde, çevredeki sorunlarını çözmede, terörle mücadelede, milli savunma sanayinde daha ileriye götürmek için vatandaşımızdan AK Parti iktidarı için bir kere daha istikamet tayini isteyecek. Yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde yürüyüşümüzü destekliyor musunuz? Desteklemiyor musunuz? sorusuna, 2023'te inanıyoruz ki sandıklarda milletimiz çok büyük oranda Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek ve AK Parti iktidarını birinci parti olarak sandıklardan çıkartarak yeniden güçlü bir Türkiye istikametine yürümek istediğini, istikamet tayininin doğru olduğunu bir kere daha teyit edeceğini ümit ediyoruz. Gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz demokraside en zor şartlarda dahi halkımızın yegane hakim ve hakem olduğuna beşeri anlamda inanmış olan bir siyasi kadroyuz. Milletin sözünün ve gücünün üstünde hiçbir güce eyvallah etmemiş, hiçbir sözü dinlememiş ve hiçbir sözün hakimiyetine de müsaade etmemiş bir siyasi kadroyuz. Allah'ın izniyle 2023 bu anlamda da Türkiye'de çok hayati bir seçim olacak. Milletimiz inşallah büyük bir güçle Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı, AK Parti'yi de yeniden iktidar partisi olarak ortaya koyacaktır."

Sivas'taki ziyaretlerinde halkla bir araya geleceğini aktaran Kurtulmuş, toplumun farklı kesimlerini dinleme fırsatı bulacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kurtulmuş'a Sivasspor forması ve çeşitli hediyeler verdi.

Kurtulmuş'a ziyaretlerinde AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile partililer eşlik etti.