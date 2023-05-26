AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 29 Mayıs'ta yeniden güçlü bir fetih kutlayacağız

Kurtulmuş, partisinin Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'taki seçimin Türkiye'nin en hayati seçimi olduğunu, Türkiye'nin sadece 5 yılının nasıl yönetileceğini değil, Türkiye'nin önümüzdeki asrının nasıl idare edileceğine karar verilecek bir seçim yaptıklarını söyledi.

Birinci turda alınan yüzde 49,5 oyun büyük bir zafer ve büyük bir galibiyet olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Cümle aleme rağmen, bütün terör örgütlerinin müştereken hareketine rağmen, FETÖ'sünden PKK'sına kadar destek mesajlarına rağmen, Avrupa'nın, Amerika'nın büyük dergilerinin 'Tayyip Erdoğan'ı yıkın, Tayyip Erdoğan'ı indirin, demokrasiyi kurun.' demelerine rağmen, içeride ve dışarıda 72 düvel bir araya gelmiş olmasına rağmen yüzde 49,5'un söylediği ilk şey, 'Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Biz reisin arkasındayız. Millet olarak ona sahip çıkıyoruz'. Birinci turun mesajı bu. Ancak henüz maç bitmedi." ifadelerini kullandı.

- "Son derece yalın, açık, basit bir seçim yapacak milletimiz"

Seçime bir gün kaldığını hatırlatan Kurtulmuş, ikinci turda çok daha rahat olduklarını çünkü artık partilerin geride kaldığını, Cumhur İttifakı'nın meclisin birinci ittifakı olduğunu belirtti.

Milletin şimdi son derece yalın, açık, basit bir seçim yapacağını ifade eden Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir tarafta 21 yıldır eser ve hizmetleriyle Türkiye'yi baştan başa donatan Recep Tayyip Erdoğan. Bir tarafta fikri bütünlüğü içerisinde ömrü hayatı boyunca hep yeniden güçlü bir Türkiye istikameti için koşturan, didinen, çalışan, gayret eden Recep Tayyip Erdoğan.

Bir tarafta dünyaya liderlik dersi veren, sadece Türkiye'nin lideri değil, dünya mazlumlarının sözcüsü, öncüsü olan Recep Tayyip Erdoğan. Bir tarafta Rusya-Ukrayna krizinde olduğu gibi bölgemizdeki ve dünyadaki sorunları çözmek için canla başla çalışan, çözüm üreten, sözü dinlenen Recep Tayyip Erdoğan."

"Diğer taraftaki aday kim? İsmini söylemeye bile gerek yok." diyen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok eseri olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Sadece bir tek soru soracağım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şurada ağaç var ya. Şu ağaca benzer, hayatında diktiği bir tane ağaç var mıdır? Bir tane kuru ağaç var mıdır? Bir tane hizmeti var mıdır? Bir tane yıllar boyunca devam ettirdiği bir fikir var mıdır?" dedi.

- "Şimdi milliyetçilik kartına soyundu"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Kurtulmuş, "YPG/PYD Türkiye'ye zarar verecek bir terör örgütü değildir." diyenin kendisi olduğunu belirterek şunları dile getirdi:



"Sonra adaylığı kesinleşince terör örgütlerine söz söyleyen kendisi. Birinci turdan evvel HDP'nin, PKK'nın destekleri için 'Dönün dönün dağa bakalım, siz terör örgütüsünüz. Türkiye'ye, halka zarar veriyorsunuz.' diye bir kere çıkışmayan, kızmayan Kılıçdaroğlu, ikinci tur başlayınca ne yaptı? 5,2 Sayın Sinan Oğan'a verilen oy var ya, yetmedi oyları çok geride kaldı. Cumhurbaşkanımızdan 5 puan geride. Cumhurbaşkanımızdan 2,5 milyon daha az oy almış. Şimdi milliyetçilik kartına soyundu. Bu millet böylesine çakma bir milliyetçilik oyununa prim verir mi? Vermez. İnşallah bu kıyaslamaları milletimiz yapıyor. 28 Mayıs sandığı, pazar günü sandıklar açıldığında sonuçlar da çok çabuk bir şekilde belli olacak."

- "Milletimiz tercihini Tayyip Erdoğan'dan yana yapacaktır"

Seçime saatler kala herkese sorumluluk düştüğünün altını çizen Kurtulmuş, herkesin akrabalarına, komşularına seçimleri bir kez daha hatırlatması gerektiğini söyledi.

Bu milletin tercihini Erdoğan'dan yana yapacağını ifade eden Kurtulmuş, "Sandıklar açıldığında sadece Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olarak ilan edilmeyecek. Aynı zamanda Türkiye için yeni bir dönem, yeni bir safha, Türkiye tarihinin defterinin yeni bir sayfası açılacak, yeni bir kapı sonuna kadar aralanacaktır. Yani Türkiye Yüzyılı 28 Mayıs akşamından itibaren başlayacak. 29 Mayıs'ta da yeniden güçlü bir fetih kutlayacağız." diye konuştu.