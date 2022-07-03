İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2022 Pazar / 4 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7832
  • EURO
    17,4971
  • ALTIN
    976.051
  • BIST100
    2443.77
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Askeri harekatın amacı Suriyelileri göndermek
Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Askeri harekatın amacı Suriyelileri göndermek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sınır ötesi operasyonların ana hedeflerinden birinin de Suriyelilerin geri gönderilmesi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, 'Orayı güvenli bölgeler haline getirerek Türkiye'deki Suriyelilerin önemli bir kısmının geri gidişini temin edeceğiz. Bu tabii gönüllü bir şekilde onları da rencide etmeden, imkanlar sağlanarak yapılacak' dedi.

3 Temmuz 2022 Pazar 09:03 - Güncelleme:
ABONE OL

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, YouTube'da Kenan Taş'ın canlı yayın konuğu oldu.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına değinen Kurtulmuş, "Bizim adayımız senelerdir ortada, 20 senedir yıpranmıyor da. Allah aşkına onların adayı 20 günde mi yıpranacak? 20 günde yıpranan bir adayla da uğraşmasınlar. AK Parti bütün kamuoyu yoklamalarında birinci partidir. Siyasi hayatım boyunca oy oranı vermedim. Zaten oy oranları da yavaş yavaş sahada görülmeye başlayacaktır. AK Parti birinci partidir, bu anlamda ben seçimde bir problem görmüyorum" dedi.

Kurtulmuş sınır ötesi harekatların ana hedeflerinden birinin de Suriyelilerin geri gönderilmesi olduğunu belirten Kurtulmuş şunları kaydetti: "Orayı güvenli bölgeler haline getirerek Türkiye'deki Suriyelilerin önemli bir kısmının geri gidişini temin edeceğiz. Bu tabii gönüllü bir şekilde onları da rencide etmeden, imkanlar sağlanarak yapılacak" dedi.

GİZLİ BİR AJANDAMIZ YOK

Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasına değinen Kurtulmuş, "AK Parti'nin ajandasında böyle bir şey yok. Bizim milletimizin ajandasında da bu yok" diyerek şöyle devam etti: "Erdoğan bir dünya lideri. Artık kimsenin Erdoğan'ın arkasına sığınarak seçim kazanması imkanı, ihtimali yoktur. Her bir politik aktörümüzün, sadece aday olarak söylemiyorum ilçe, il başkanımız, belediye başkanımız, meclis üyelerimiz. Türkiye'nin geleceğine ilişkin neleri ortak yapacağınızı millete çok iyi şekilde anlatabilmelisiniz. Bu anlamda biz partiler üzerinden oturup anlaşmaktan ziyade seçmen tabanı üzerinde olumlu bir etki oluşturmanın çok daha yapıcı bir tarafı olduğunu düşünüyoruz"

  • AK Parti Genel Başkanvekili
  • Suriye operasyonu
  • Türkiye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.