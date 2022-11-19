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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Azerbaycan'a gidecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bakü'de düzenlenecek Yeni Azerbaycan Partisinin 30. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde yer alacak.

AA19 Kasım 2022 Cumartesi 14:30 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Azerbaycan'a gidecek
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AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Azerbaycan'ın iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisinin 30. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla düzenlenecek programa katılmak üzere Bakü'ye gidecek.

Heyette, Kurtulmuş'la beraber, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili Orhan Erdem, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Dış İlişkiler Başkan yardımcıları Mehmet Ceylan ve Afif Demirkıran yer alacak.

Ziyaret kapsamında 21 Kasım Pazartesi günü Bakü'deki Devlet Şeref Mezarlığını, Azerbaycan ve Türkiye Şehitliklerini ziyaret edecek heyetin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

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