AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Aziz milletimizin emrindeyiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yurt genelinde etkili olan seller hakkında paylaşımda bulundu. Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:
Tüm imkan ve gücümüzle aziz milletimizin emrindeyiz. Aşırı yağışların yol açtığı afette mağdur olan kardeşlerimizin gözyaşını silmek görevimizdir. Devletimiz bütün kurumlarıyla afetten etkilenen vatandaşlarımız için seferberdir. Afetlerde vefat eden kardeşlerimize Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim ülkemizi ve milletimizi muhafaza etsin.