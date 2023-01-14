AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK'te soruları cevapladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

AK Parti seçim çalışmalarına çoktan başladı. Ekim 2021'den bu yana strateji heyeti toplantımız var. Partinin önemli isimleri var. Bendenizin başkanlığında süren strateji heyeti toplantılarımız var. Büyük bir külliyat oluştu toplantılar içinde. Halkın gözünde çok iyi anlaşılacak bir seçim beyannamesi oluşturulacak. Ana çerçevesini oluşturduk.

Seçim beyannamesi konusunda ilk hareket eden parti biziz. Kampanya seçim ilan edildikten sonra başlayacak. Zaten biz her zaman alandayız. Kim benim görüşüm var diyorsa onu dinliyoruz.

AK Parti Metaverse konusunu kullanan bir parti. Metaverse'yi siyasetin gündemine ilk taşıyan parti AK Parti olmuştur. "AK Partim" ileri teknolojiyi kullanabilen bir platform olarak hazırlandı.

SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

Daha henüz net olarak takvim söylemek mümkün değil. Belki zorunluluklar nedeniyle seçim biraz öne alınabilir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez.

Seçim hayati bir önem arz ediyor.

"LİSTEYİ İTİBARLI İSİMLER ÜZERİNDEN YAPACAĞIZ"

Daha bunu konuşmak için çok erken. Milletvekili adaylıklarının ortaya çıkması lazım. Aday adaylığı ortaya çıkmadan bu söylenemez. Bu seçimin kilit kavramı itibardır. Sözüne kıymet verilebilecek, halkın sevdiği, itibarlı isimler üzerinden yapacağız.

HDP'YE KAPATMA DAVASI SÜRECİ

Başından itibaren bizim çizgimiz bellidir. Terörle siyasete arasına mesafe konulması gerektiğini söylüyoruz. Bizim HDP'ye baştan beri çağrımız hep oydu. Terörle arasına aşılmaz duvarlar örün. Milyonlarca kişinin oy verdiği bir siyasi partisiniz. Bunun yolu dostluktan, kardeşlikten geçiyor. Biz terörle siyaset arasına çok kalın duvarlar koyduk. Vatandaşlarımızı esas olarak konuşuyoruz.

AK Parti Türkiye siyasetinin bir partisi. AK Parti siyasi parti olmanın ötesinde siyasi hareket. Büyük bir genişleme potansiyeline sahip.

Biz büyük Türkiye derken rakamsal olarak büyüklükten bahsetmiyoruz. İnsan haklarının, demokrasinin fevkalade güçlendiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazı demokrasidir. Standartları çok yüksek bir demokrasiye sahip olmak en önemli hedeflerden biri.

HDP'YLE YENİ BİR SAYFA AÇILIR MI?

Temel koşulu HDP'nin dağla, silahla arasına mesafe koyması. Hem Türkiye demokrasisine faydası olur. Bakıyorsunuz bir milletvekilinin teröristle fotoğrafı çıkıyor. Parlamentodaki bir partiyi gayrimeşru haline getiren bunlardır. HDP demokratik dil kullanmalı.

6'LI MASANIN ADAY TARTIŞMASI

(İYİ Partili Orhun Türkmen'in açıklamaları) 6 +'lı masada aday belli olana kadar daha çok tartışma çıkar. Uzlaştılarsa kamuoyuna açıklasınlar. Başka mesele sistem değişikliği teklifi... Ortada başbakanlık yok ki nasıl başbakan olacaksın. Bunun için sistemi değiştirilmesi lazım. Bu teklif parlamenter sistem değil. Birde darbe yaparsınız sistem değişikliği yaparsınız. Türkiye'de darbeler dönemi bitmiştir. Bunu şaka olarak söylüyorum. Başka yolu yok. Zaten 6 +'lı masa kazanamayacak. Meral Hanım strateji izleyip kendisini bu tartışmadan geri çekmek istiyor.

SEÇİM GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI: HİÇBİR ŞAİBE OLMAYACAK

Türkiye'de standartları çok yüksek bir seçim her zaman uygulanmıştır. Şaibesiz seçimler konusunda Türkiye örnek bir ülkedir. Uluslararası camiadan bu konuda hiç eleştiri gelmemiştir. Daha yüksek katılımın olacağı seçim tarihi belirlenecektir.

Herkes sözünü en yüksek perdeden söylesin ama hakaretin olmadığı bir seçim süreci olmalı. Halkın arasında bir gerginlik yoktur. Parlamento umut ediyoruz huzurlu bir şekilde çalışmalarını sürdürür.

DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Aday şudur denene kadar 6'lı masanın etrafında çok tartışmalar olacak. Herkes belli rezerv alanında konuşuyor. 6 tane eş cumhurbaşkanı olacağı bir sistemi teklif ediyorlar. Bu kabul edilebilir değil. Bu demokrasinin ruhuna aykırıdır. Maalesef bu teklif edilen husus eş cumhurbaşkanlığı teklifidir. Demokrasiye aykırıdır.

Türkiye çoklu hükümet sisteminden çok çekti. Geldi karar tezkerenin uzatılması nasıl aynı konuda birleşecekler. Sonuçta yetki bir kişiye verilecek.

AK PARTİ'NİN YENİ EKONOMİ ADIMLARI

Halkın masasında olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiçbir husus yoktur. Halkın beklentileri büyük oranda çözüldü.

Yolsuzluk, israf... Biz ahlak üzerinde konuşurken, 3 temel şeyden bahsediyoruz bireysel-toplumsal-sistem ahlakı. Sistem ahlakı, insanların iyi ya da kötü olmasına bakmaksızın koruyucu bir mekanizma oluşturmasıdır. Sistem ahlakının bireysel ahlak üzerinde tanımlanması gerektiğini düşünüyorum.