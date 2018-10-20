AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bu seçim çok önemli. Bunun çok nedeni var ama Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ilk seçimi

Kurtulmuş, Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında, Türkiye'nin zor süreçlerden geçtiğini ve bu zamanların da geride kalacağını söyledi.

Yerel seçimlerin 31 Mart 2019'da yapılacağını anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve arkadaşlarını seçerek Türkiye'nin yolunu bir kez daha açacak. Onun için gün, niyetleri tazeleme ve saflarımızı sıklaştırma günüdür. Gün, varsa eksiklikleri tamamlayarak hazırlıklarımızı en güzel şekilde ikmal etme günüdür. Yaptığımız bu çalışmalar da hemen kısa süre sonra yaşayacağımız seçim kampanyasının ön hazırlığı olacak. Türkiye'de 1 hafta içinde olan siyasi gündem başka bir ülkede, hele hele Avrupa'da, kuzey Avrupa'daki ülkelerde 1 yıllık siyasi gündemdir. Avrupalı siyasetçilerle konuştuğumuzda bunu söylüyorlar. 'Sizde bir hafta da olan biz de bir yılda anca oluyor' diyorlar."

"AK Parti, milletin ruh kökünün siyasi yansımasıdır"

AK Parti'nin, Türkiye'nin teminatı olduğunu ve milletin bağrından çıkmış siyasi parti olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"AK Parti bu memlekette hak ve özgürlükler mücadelesi kalesi olan bir siyasi partidir. AK Parti, sadece siyasi bir partinin adı olmaktan öte bu topraklarda iki asırdır verdiğimiz büyük bir medeniyet mücadelesinin bugünkü adıdır. AK Parti bu özelliğiyle bir milli siyaset hareketidir. Bu özelliğiyle milletin ruh kökünün siyasi yansımasıdır. Dolayısıyla niyetlerimizi, kardeşliğimizi bir kez daha pekiştireceğiz ve saflarımızı sıklaştıracağız. Yolumuza sağlam adımlarla devam edeceğiz. Bu toplantının safları sıklaştırmanın bir öteki adımı olduğunu ifade etmek istiyorum."

Kurtulmuş, AK Parti'nin bilim ve teknolojiden yana olduğunu belirterek, "Onun için gayrimilli hiçbir unsurun önünde diz çökmez. IMF'sinden bilmem kimine, dünyanın hiçbir uluslararası egemen kuruluşu karşısında diz çökmez. Onun için AK Parti, 17 yıldır iktidardadır." ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin arkasında milletin desteği, duası ve oyları var"

AK Parti'nin milletten başka destekçisi olmadığının altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin arkasında localar, ulusal ya da uluslararası çıkar çevreleri, başka yerde birtakım çıkar odakları yoktur. Allah'a çok şükür, 17 yıldır iktidar olan bir partinin arkasında, halen milletin desteği, duası ve oyları var. Milletin bizimle birlikte emperyalizme karşı direnişi var. Bu yerli ve milli olma özelliğimizden hiç vazgeçmeyeceğiz. Ne kadar iktidarda olursak olalım, locaların ve lobilerin, çıkar çevrelerinin şunun ya da bunun partisi olmayacağız. Milletin partisi ve milletin kendisi olma özelliğini, en büyük özelliğimiz olarak koruyacağız. Yerlilik ve millilik olanı her alanda destekleyeceğiz."

Kurtulmuş, siyasetin ümmete ve millete hizmet aracı olduğuna işaret ederek, bu şekilde AK Parti'nin yoluna devam ettiğini bildirdi.

"Adaylarımızda 5 özellik istiyoruz"

Yerel seçimlerin önemine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu seçim çok önemli. Bunun çok nedeni var ama Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ilk seçimi. Onun için her bir adayımızın çok kuvvetli olması lazım. Toplumu çok iyi temsil edecek kardeşlerimizin olması lazım. Artık bu seçimlerde AK Parti'nin kurumsal kimliğinin üstüne basarak, partinin sırtında yükselmek yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasının gölgesinde siyaset yapmak yok. Bütün adaylarımız her birisi çok güçlü kişilikler halk tarafından sevilen insanlar olması lazım."

Kurtulmuş daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AK Parti Konya İl Başkanlığını da ziyaret eden Kurtulmuş, partisinin 31 ilçe başkanıyla toplantı yaptı.

Kurtulmuş, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Türk Talebe Birliği (MTBB) Konya Şubesi Genel Kurul Toplantısına da katıldı.