Numan Kurtulmuş, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir CHP'li ile görüştüğü iddiasıyla ilgili haber kaynağının ortaya çıktığına ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Biz bununla ilgili görüşlerimizi söyledik, Sayın Cumhurbaşkanımız da dün İzmir'de çok net bir şekilde kendi Cumhurbaşkanlığını ortaya koyarak bu konuyla ilgili çıkışını yaptı. Şimdi hele bugünkü gelişme, evlere şenlik bir gelişmedir. Mesele ne Rahmi Turan'ın neyi açıkladığıdır ne de Rahmi Turan'ın muhatap olarak açıkladığı Talat Atilla'dır. Burada esas mesele Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetidir. Kendi parti içindeki birtakım hizip hesaplaşmalarını Cumhurbaşkanımızın ismi üzerinden yürütmeye çalışanların ne kadar yanlış bir yolda olduğunu çok açık bir şekilde gördük. Ne olunduğu bilinmeden, yalan yanlış bir gazetecinin haberine dayanarak Türkiye'nin koskoca ana muhalefet partisinin genel başkanının tutup da Cumhurbaşkanını hedef alarak buradan siyasi senaryo üretmeye kalkması tam bir acziyet ve siyaseten tutarsızlıktır. Ben açıkçası, Rahmi Turan şunu dedi, Talat Atilla bunu dedi, bunun üzerinde durmuyorum. Esas üzerinde konuşulması gereken, CHP'nin düşmüş olduğu bu aciz durumdur. Bu fevkalade yanlış bir durumdur."

Hiçbir şekilde başka bir partinin zaafları üzerinden siyaset yapmadıklarını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Biz kendi gücümüzü biliriz, halkla olan irtibatımızı biliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugünün siyasetçisi değildir. Ömrünü Türkiye'ye adamış, siyasi mücadeleye adamış birisidir ve hayatının hiçbir döneminde de rakiplerinin zaafları üzerinden siyaset yapmamıştır. Hele hele böyle bir ortamda zaten adı sıkça hizipçilikle, ekipçilikle anılan Cumhuriyet Halk Partisinin içişleri ne Cumhurbaşkanımızı ilgilendirir ne de bizi ilgilendirir. Ama tutup Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir meselede, daha ne olduğu belli olmadan, kimin hangi kaynağa dayanarak bu sözü ifade ettiği belli olmadan tutup Cumhurbaşkanımızı ilzam edecek bir suçlayıcı tavrın içinde hem de bir televizyon kanalı üzerinden bunu söylemesi maalesef fevkalade büyük talihsizliktir, acziyettir, siyaset bilmemektir, siyasette işin ucunun nereye dayanacağını kestirememektir, bir de basiretsizliktir. Mesele Rahmi Turan ve Talat Atilla değil, mesele Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutarsızlığı ve basiretsizliğidir."

Teröre karşı siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz