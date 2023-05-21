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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Çakma milliyetçilik yapmaya kalkıyorlar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinden sonra muhalefetin çakma milliyetçilik yapmaya başladığını belirterek 'Siz işinize bakın! Millet böylesine zikzak yapanları, böylesine milleti enayi yerine koyanların gerçekten hesabını sandıkta sorar.' dedi.

IHA21 Mayıs 2023 Pazar 18:13 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Çakma milliyetçilik yapmaya kalkıyorlar
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ümraniye'de vatandaşlarla bir araya geldi. Kurtulmuş, Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti. Ümraniye'deki AK Nokta'yı da ziyaret eden Kurtulmuş burada bir konuşma yaptı. Kurtulmuş, "PYD/YPG ile kol kola olan, PKK'ya bir türlü terör örgütü diyemeyenlere, Kandil'deki terör baronlarının açık desteklerine karşı 'Çekilin oradan bizim sizin desteğinize ihtiyacımız yok' diyemeyenler, şimdi 14 Mayıs'tan sonra çakma milliyetçilik yapmaya kalkıyor." dedi. Kurtulmuş, "Kolay değil karşımızda Kandil'in terör baronları, kolay değil karşımızda FETÖ'nün Avrupa'daki Amerika'daki uzantıları, içerdeki ve dışardaki her türlü işbirlikçiler, yetmedi. Kolay değil, dünyanın bütün dergilerinin kapaklarında Türkiye'de seçime katılın, 'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı indirin, bir diktatörü indirin' diyerek çağrı yapan Batı'nın uşakları" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu için Meclis'te hayır oyu veren Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi ilk turda çok geri kaldılar ya, acaba şu 5.2'lik Sinan Oğan'ın oylarından bir şekilde milliyetçi oylara ulaşabilir ve arayı kapatabilir miyiz? Dün de bir görüntü vardı. Bu milleti enayi yerine mi koyuyorsunuz? PYD/YPG ile kol kola olan, PKK'ya bir türlü terör örgütü diyemeyenlere, Kandil'deki terör baronlarının açık desteklerine karşı 'Çekilin oradan bizim sizin desteğinize ihtiyacımız yok' diyemeyenler, şimdi 14 Mayıs'tan sonra çakma milliyetçilik yapmaya kalkıyor. Bu milleti enayi mi zannediyorsunuz. Bu millet bir şeyden anlamaz mı zannediyorsunuz? Siz işinize bakın millet böylesine zik zak yapanları, böylesine bir şekilde milleti enayi yerine koyanların gerçekten hesabını sandıkta sorar. Sandıklarda Recep Tayyip Erdoğan'ı çok güçlü bir şekilde çıkartarak, bu millet yoluna devam eder" diye konuştu.

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