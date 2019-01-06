AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Cumhur İttifakı bir masa başı anlaşması değildir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Denizli Aday Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart akşamını 19 ilçe ve büyükşehir belediye başkanını kazanmış olarak çoşkuyla kutlayacaklarını söyledi.

Gelecek destekle o akşam İzmir'de Nihat Zeybekci ile de güneşin doğacağını dile getiren Kurtulmuş, AK Parti'nin Türkiye'nin en güçlü siyasi hareketi, bu milletin medeniyet değerlerinin özeti ve geçmişten geleceğe doğru bir köprü olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, AK Parti'nin Türkiye'deki milli siyaset geleneğinin bugünkü temsilcisi olduğunu belirterek, "AK Parti, çok partili siyasi hayatımızda rahmetli Menderes'in, Özal'ın, Erbakan'ın ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun açmış olduğu siyaset yolunun bugünkü devamıdır." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti'nin dünya güçlerinin karşısında diz çökmeyen, onların önünde düğme iliklemeyen, millet ne diyorsa, hangi talimatı veriyorsa onu yerine getirmeye çalışan bir siyasi hareket olduğunu anlattı.

Cumhur İttifakı'nın önemine işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"30 büyükşehirde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin yapmış olduğu müzakereler sonucunda iş birliği yapılması kararlaştırılmıştır. Bu 30 büyükşehirden birisi de Denizli'dir. Cumhur İttifakı, bir masa başı anlaşması değildir. Sana şu kadar, bana şu kadar pazarlığı hiç değildir. Cumhur İttifakı, siyasi partilerin yöneticilerinin kendi aralarında oluşturduğu bir anlaşma da değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda tanklara, uçaklara ve helikopterlere karşı milletimizin 'Ya Allah Bismillah Allahu Ekber' diyerek kurduğu bir mücadeledir. Bir ortaklık ve bir dayanışmadır.

Ben Cumhur İttifakı'nın bu seçimlerde de milletimize hayırlar ve bereketler getirmesini temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'nın her iki parti ve milletimiz için de önemli sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum. Hep beraber seçime dayanışma ve iş birliği içinde gireceğiz. İnşallah Denizli'de de çok büyük sonuç elde edeceğiz."

"AK hizmet güneşi İzmir'den doğacak"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, kendisine eskiden "kabinenin efesi" denildiğini belirterek, "Bizi zor durumda bırakırlardı. Ege'nin muhteşem bir geleneği ve hiyerarşisi vardır. Efe bir tane olur. Sonra zeybekler, daha sonra da kızanlar gelir. Bizde efe bir tanedir. Onun da adı bellidir, Recep Tayyip Erdoğan. Bize bu işte zeybeklik payesi düşerse ne ala." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın verdiği güç ve enerjiyle İzmir'de seçimleri kazanmak istediklerini belirten Zeybekci, şunları dile getirdi:

"Hiçbir boşluk bırakmadan AK Parti'nin hizmet anlayışını her yere ulaştıracağız. Allah'ın izniyle hiç merak etmeyin, İzmir'de o iş tamam. İzmir mazeretçilerden bıkmış. Mazeretle, bahaneyle, beceriksizliklerinin üzerine ideolojik kılıf örterek İzmir'in vaktinin çalınmasına İzmir artık razı değil. İnşallah, 1 Nisan sabahı Anadolu'ya güneş önce İzmir'den doğacak. Sonra Aydın’dan, sonra Denizli'den doğacak. O sabah, AK hizmet güneşi İzmir'den doğacak. İzmir'de o zaferi hep birlikte kutlayacağız.

Sonra geleceğiz, bir de Denizli'de kutlayacağız."

"Seçimin en kilit adımı belediye meclis üyelerinin tespitidir"

Kurtulmuş, AK Parti Denizli İl Başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı Necip Filiz, milletvekilleri ve partililerle görüştü.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için Denizli'de bulunduklarını belirterek, bugünden itibaren seçim kampanyasının kentte aktif olarak başladığını ifade etti.

AK Parti olarak sürekli çalışma üzerine kurulu bir parti teşkilatı durumunda bulundukları için il yönetimi, ilçe yönetimleri, mahalle teşkilatları, kadın ve gençlik kollarının her düzeyde çalışmalarını 12 ay 24 saat esaslı sürdürdüklerini belirten Kurtulmuş, Ege'nin incisi, efeler diyarı Denizli'nin, Cumhur İttifakı'na bu seçimde de çok büyük destek vereceklerine yürekten inandığını dile getirdi.

"Halka hizmet Hakka hizmettir." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Halkın gücünü arkasına alan asla mağlup olmaz. Halkın desteğini sağlayan asla başka tarafların estirdiği rüzgarlar karşısında yamulmaz, bükülmez, eğilmez. Dolayısıyla biz halkın desteğini sağlamak ve bir kere daha bunu teyit ettirmek durumundayız. Ben her birerinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Seçim kampanyaları sırasında uyku yok, durmak yok, tatil yok, izin yok, hatta hastalanmak bile yok. Yani acil durumlar dışında hepinizin çok güçlü bir şekilde çalıştığını biliyoruz. Allah hepinize güç kuvvet versin, sözümüzü keskin kılsın, dilimizin bağını çözsün. İnsanlarla bu kampanya sırasında bir kez daha gönül bağı kurmayı hepinize, hepimize nasip etsin."

Belediye başkan adaylarının tespit ve ilanıyla bir diğer meselenin de belediye meclis üyelerinin tespiti olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Burada sizden ricamız, bu seçim inanın ki Türkiye tarihinde ilk defa belediye meclis üyelerinin çok önemli hale geldiği, en önemli hale geldiği seçim olmuştur. Dolayısıyla burada 'eş, dost, ahbap, tanıdık, şunun çevresinden, bunun çevresinden' diye değil halkın sevdiği, her birisi belediye başkanlığı kıratında, başkan adayı olacak kıratta insanlarımızı belediye meclisi üyesi adayı olarak göstereceğiz. Bu seçimin en kilit adımlarından birisi, belediye meclis üyelerinin tespitidir." diye konuştu.

Kadın ve gençlik kollarından, engellilerden de belediye meclis üyesi olmasını istediklerini aktaran Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buradaki dengeyi iyi tutmak lazım. Dolayısıyla toplumun bütün alanlarını temsil edecek belediye meclisi üyesi adaylarımızı da çıkaracağız ve millet baktığı zaman bizim listelerimize 'helal olsun AK Parti her birisi deve dişi gibi insanları belediye meclis üyesi olarak gösterdi' demek mümkün olsun. Her bir meclis üyesi arkadaşımızın oy getirebilecek insanlarda sevgisi, sempatisi olan, çevresi olan, insanların destekleyeceği isimler olmasına dikkat edeceğiz. Güle oynaya bir seçim kampanyasını geçirmeyi, 31 Mart akşamında da bu binada büyük kalabalıklar ve coşkuyla 31 Mart zaferimizi kutlamayı CenabıAllah nasip etsin diyorum. Yolumuz açık olsun, adımlarımız sağlam olsun."