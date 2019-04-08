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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Gazze de Batı Şeria da Filistin halkınındır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak etme vaadine tepki göstererek 'Filistin devletinin meşru varlığına sahip çıkmak insanlığa sahip çıkmaktır. Gazze de, Batı Şeria da Filistin halkınındır.' dedi.

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Netanyahu'nun seçim yatırımı olarak Batı Şeria'yı ilhak etme vaadine, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş tepki gösterdi. Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Kurtulmuş "Netanyahu’nun, seçim yatırımı olarak Batı Şeria’yı ilhak etme vaadi hem uluslararası hukuk, hem bölge barışı adına son derece tehditkar ve tehlikelidir." açıklamasında bulundu. 

İsrail'in bu yayılmacı emellerine karşı uluslararası hukuka ve demokrasiye saygılı herkesin açıkça tepki göstermesinin bir zorunluluk olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "İşgal niyeti, planları ve stratejileri bu şekilde meşrulaştırılmış bir İsrail, sadece bölgemizi değil tüm dünyayı bir kaosa sürükleyecektir" dedi.

"Gazze de, Batı Şeria da Filistin halkınındır." diyen Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:

Netanyahu’nun, seçim yatırımı olarak Batı Şeria’yı ilhak etme vaadi hem uluslararası hukuk, hem bölge barışı adına son derece tehditkar ve tehlikelidir.

İsrail'in bu yayılmacı emellerine karşı uluslararası hukuka ve demokrasiye saygılı herkesin açıkça tepki göstermesi zorunludur. Çünkü işgal niyeti, planları ve stratejileri bu şekilde meşrulaştırılmış bir İsrail, sadece bölgemizi değil tüm dünyayı bir kaosa sürükleyecektir.

Filistin devletinin meşru varlığına sahip çıkmak insanlığa sahip çıkmaktır. Gazze de, Batı Şeria da Filistin halkınındır.

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