AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Karabağ örnek bir bölge olarak Azerbaycan'ın parlayan yıldızı olacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş ve başkanlığındaki heyet, Yeni Azerbaycan Partisi'nin 30. kuruluş yıldönümü etkinlikleri nedeniyle Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetlinin de yer aldığı programda konuşma yapan Kurtulmuş, 30 yıl önce Haydar Aliyev tarafından kurulan Yeni Azerbaycan Partisi'nin üyelerini Karabağ'ın işgalden kurtarılmasına şahitlik eden bir nesil oldukları için Türk milleti adına tebrik etti.

Karabağ'ın, Azerbaycan'ın olduğunu ve öyle kalacağını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye olarak her zaman sizlerle birlikte olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Rahmetli Haydar Aliyev'in 'Tek millet, iki devlet' prensibi ile bu salona girdiğim zaman da, Azerbaycan'a girdiğimiz andan itibaren de kendimizi misafir olarak değil, burada hem bu salonda hem de Azerbaycan topraklarında kendimizi ev sahibi olarak hissediyoruz. Özellikle 44 günlük Karabağ zaferinden sonra yeryüzünde itibarı her geçen gün artan Azerbaycan'ın dostu olmaktan iftihar ediyoruz, şeref duyuyoruz" dedi.

"KARABAĞ ÖRNEK BİR BÖLGE OLARAK AZERBAYCAN'IN PARLAYAN YILDIZI OLACAKTIR"

Şuşa Beyannamesi ile Türkiye-Azerbaycan arasındaki dostluğun ve kardeşliğin kusursuz bir şekilde devam edeceğini söyleyen Kurtulmuş, "Karabağ'ın işgalden kurtarılmasından sonra, Karabağ'ın kalkınma dönemini yaşayacağız. Karabağ, örnek bir bölge olarak Azerbaycan'ın parlayan yıldızı olacaktır. Türkiye-Azerbaycan arasında kusursuz ilişkiler var. Allah daha da ileriye götürmeyi nasip etsin. Aynı şekilde Yeni Azerbaycan Partisi ile AK Parti arasında kusursuz ilişkiler var. Değerli dostum Tahir Budagov Bey ve Ali Ahmedov Bey ile başlattığımız süreci kusursuz bir şekilde götürüyoruz. Ülkelerarası ilişkilerin her vesileyle ve her platformda gelişmesi ne kadar önemli ise partilerimiz arasındaki ilişkinin de giderek daha fazla kuvvetlenmesi için el birliği ile gayret sarf ediyoruz. Yaptığımız çalışmaları daha da ortak bir şekilde sürdüreceğiz ve iki parti Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kardeşliğinin öncülüğünü yapan partiler olacaktır" diye konuştu.

"AZERBAYCAN, BUGÜN TÜM TÜRK DÜNYASI İÇİN BİR İLHAM KAYNAĞI VAZİYETİNDEDİR"

Kurtulmuş daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mektubunu okudu. Erdoğan mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim. Yeni Azerbaycan Partisi'nin kuruluşunun 30'uncu yıldönümü münasebetiyle, Zat-ı Devletleri başta olmak üzere bütün Yeni Azerbaycan Partisi üyelerini ve kardeş Azerbaycan halkını en içten dileklerimle tebrik ederim. Azerbaycan'ın Umum milli Lideri Haydar Aliyev'in kurduğu Yeni Azerbaycan Partisi, ilk günden itibaren büyük hizmetlerde bulunmuş, Azerbaycan'ın öncü siyasi partisi olmuş ve bugün de dirayetli liderliğiniz ve yol göstericiliğinizle her alanda elde edilen büyük başarılara imzasını atmıştır. Topraklarını işgalden azad etmiş ve bölgesinin parlayan yıldızı haline gelmiş olan Azerbaycan, bugün tüm Türk dünyası için bir ilham kaynağı vaziyetindedir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki istisnai bağları temel alan ve Şuşa Beyannamesi'yle en üst seviyeye yükselen işbirliğimizin ve dayanışmamızın gelecekte de artarak devam edeceğine inancım tamdır. Yeni Azerbaycan Partisi'nin önümüzdeki dönemde de Azerbaycan'ın refahı ve dünyadaki konumunun güçlenmesi yolundaki faaliyetlerini başarıyla sürdüreceğine eminim. Aziz Kardeşim, bu vesileyle Zat-ı Devletlerinizin sağlık ve mutluluğu ile can Azerbaycan halkının refahı için en iyi dileklerimi ve Yeni Azerbaycan Partisi'nin kuruluş yıldönümü için kalbi tebriklerimi yineliyorum. Hepinize en içten selam ve sevgileri sunuyorum" ifadelerine yer verdi.