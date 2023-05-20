AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı. Kurtulmuş, ilk kez genel başkanını cumhurbaşkanı adayı gösteren CHP'nin, çok sayıda partiyi, fikir ve siyaset merkezlerini etrafında toplayarak ittifak oluşturmasına, yurt dışından bazı açık destekleri de arkasına almasına rağmen seçimin kaybedeni olduğunu söyledi.

Seçimin bir diğer kaybedeninin de HDP olduğunu ifade eden Kurtulmuş, oy oranları yüzde 13-15 civarında olduğu iddia edilen bu partinin oyunun yüzde 9'un altına düştüğünü, çok oy bekledikleri metropollerde de beklentilerinin gerisinde kaldıklarını dile getirdi.

Kurtulmuş, HDP'nin terörle arasına mesafe koyamamasının sorun olduğunu, Kürt halkının da terörün ağır faturasını bu partiye kestiğini ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın seçim sürecinde Millet İttifakı gibi al-ver pazarlığı içinde olmadığını belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olması, güçlü bir atılım yapması gibi konularda koşulsuz bir anlayış ortaklığı içinde hareket ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş, "AK Parti aslında Türkiye siyasetinde bir şey yaptı. Türkiye siyasetinde normal, eski sağ-sol tanımları vardı, eski merkezler vardı. Muhitten gelen bir siyasi hareket olarak AK Parti, Türkiye'nin merkezine oturdu ve yeni bir merkez inşa etti." dedi.

İnsanların Togg'a ilgisini örnek gösteren Kurtulmuş, "Bu millet araba görmemiş bir millet değil. Togg'a dokunurken milli onurunun yüceldiğini görüyor. Ben yaklaşık 2,5 saat TEKNOFEST'te vakit geçirdim. Orada yüz binlerce insanın o coşkusu başka bir şey. Yerli olmak. 'Biz de yapabiliriz, elin oğluyla mücadele ederiz, ondan daha iyisini yapabiliriz.' AK Parti bu duyguyu pekiştire pekiştire Türkiye'de milli, yerli çizgiyi tahkim ederek geliyor." diye konuştu.

Kurtulmuş, muhalefetin ise Togg, TCG Anadolu gemisi, Hürkuş uçağı, Karadeniz gazı gibi yerli ve milli üretimden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Partilerin isimlerinin, tabelalarının ve siyasi figürlerin değiştiğini ancak siyasetin sosyoloji üzerinde geliştiğini ifade eden Kurtulmuş, Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren Türkiye'de iki farklı siyasi çizginin var olduğunu, bunlardan birinin Batı medeniyeti karşısında yenilmediğini, kendi milli ruhu, kimliği ve medeniyeti üzerinden yeniden yükselebileceğine inanan çizgi olduğunu, diğer tarafta da Cumhuriyet Halk Partisinin merkezde olduğu ve kendini sol olarak tanımlayan çizgidekilerin yer aldığını belirtti.

SAADET PARTİSİ ELEŞTİRİSİ

Kurtulmuş, Saadet Partisinin Millet İttifakı içinde yer almasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kimseyi kırmak için söylemiyorum ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edildiği gün bunun Saadet Partisinin genel merkezinde ilan edilmiş olması ve orada 28 Şubat sürecini hatırlatan 'Türkiye laiktir, laik kalacak.' sloganlarının atılması, İzmir Marşı'nın söylenmesi... Zaten Milli Görüş'ün en temel baskın özelliklerinden birisi Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetine karşı olmasıdır. Böyle bir karşıtlık üzerinde fikri tekamülünü tamamlamış olan bir siyasi çizginin maalesef 2023 seçimleri için tam da karşıdaki olan adaya destek vermiş olması, Milli Görüş'ü gerçekten seven, anlamış olan geniş kitlelerde bir hayal kırıklığı oluşturdu."

Kurtulmuş, Saadet Partisinin CHP'ye verdiği desteğin 28 Şubat'ın palet şakırtılarını hatırlattığını, Saadet Partisi seçmeninin bu destekten rahatsızlık duyduğunu, Yeniden Refah Partisinin oylarındaki artışın da bu rahatsızlığın göstergesi olduğunu söyledi.

SİNAN OĞAN VE HÜDA PAR DEĞERLENDİRMESİ

Seçimin ilk turunda Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, görüşmenin içeriğini bilmediğini ancak Oğan'a oy veren kitlenin büyük oranda Cumhur İttifakı'na destek olacağını zannettiğini ifade etti.

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı ile birlikte seçime girmesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Kurtulmuş, HÜDA PAR'ın terörle hiçbir ilgileri olmadığına ilişkin açıktan defalarca açıklama yaptığını kaydetti.

"Burada temel kriter, teröre mesafe koymuş olmaları ve bunu net ifade etmiş olmaları." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"HDP ile HÜDA PAR'ı ayıran temel noktalardan birisi de ülkenin bölünmez bütünlüğüdür. Bölünmez bütünlüğü savundukları için zaten Cumhur İttifakı'nın içinde yer alıyorlar. Burada duyulan endişe şudur. Şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar; 'Kürtlerin tek temsilcisi HDP'dir.' HÜDA PAR da diyor ki 'Hayır, öyle değil, ben de Kürt halkından oy alıyorum.' Türkiye'de Kürtlerin birinci partisi AK Parti'dir. Geçmiş seçimlerde de böyle olmuştur."

İKİNCİ TUR TAHMİNİ

Türkiye'de oyunu kullanıp demokrasiye sahip çıkanların sayısının Avrupa ülkeleri ve ABD'nin çok üzerinde olduğuna işaret eden Kurtulmuş, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna daha çok katılım olacağı kanaatini dile getirdi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti'ye güven duyulduğu ve aktif çalışmalar görüldüğü için deprem bölgesinde yüksek oranda oy aldıklarını söyledi.

İkinci tura ilişkin tahmininin sorulması üzerine Kurtulmuş, "Recep Tayyip Erdoğan, kimsenin 'gık' diyemeyeceği bir oranda oy alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin ise şunları kaydetti:

"Önümüzdeki martta yapacağımız bir yerel seçim var. Hem İstanbul'da hem bütün şehirlerimizde, bütün ilçelerimizde kuvvetli taraflarımızı, zayıf taraflarımızı gözden geçireceğiz, tedbirlerimizi almaya çalışacağız. Hem teşkilat itibarıyla hem belediyelerimizin çalışmalarının gözden geçirilmesi bakımından değerlendirmelerimizi yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz."