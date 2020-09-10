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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Macron sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmeli'

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Türkiye'nin, Fransa'nın veya herhangi bir ülkenin müstemlekesi olmadığını vurgulayarak, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

AA10 Eylül 2020 Perşembe 22:52 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 22:53
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un talihsiz ve haddini aşan açıklamasını şiddetle reddettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türk halkına saygı duyduğunu söyleyip iradesini yok saymak tam bir ikiyüzlülüktür. Türk halkı kendi özgür iradesiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak seçmiştir ve sonuna kadar da arkasındadır.

Türkiye, Fransa'nın veya herhangi bir ülkenin müstemlekesi değildir! Macron sömürge döneminin üslubu ile konuşmaktan vazgeçmelidir. Türkiye, egemen, bağımsız, güçlü, demokratik bir ülkedir ve halkının iradesine göre yönetimini belirlemektedir."

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