AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Milletimizin en büyük kazanımı gençlerdir

AA 25 Haziran 2021 Cuma 23:00 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 23:00

Kurtulmuş, Edirne'nin Keşan ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Doğa Kampı'nda düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Numan Kurtulmuş, hayatı boyunca gençlere, onlarla ilgili çalışmalara ve eğitimlerine büyük önem verdiğini söyledi.



Türkiye'nin her yerinde yaşayan gençleri doğa kamplarında bir araya getiren ve her zaman onların yetişmesinde büyük katkısı olan TÜGVA'ya teşekkür eden Kurtulmuş, Türkiye gibi büyük iddiaları ve büyük geçmişi olan ülkelerin en önemli zenginliğinin gençler olduğunu vurguladı.



Kurtulmuş, "Bir ülkenin bizim gibi yer altı yer üstünde kaynağının olması, teknolojinin olması, uzay çalışmalarının, topunun tüfeğinin olması güzeldir ama hepsini harekete geçirecek en önemli noktası iyi yetişmiş gençleridir. Bir milletin hedeflerini, ülkülerini geleceğe taşıyan gençlerdir. Milletimizin en büyük kazanımı gençlerdir. Onun için biz gençlerimize çok önem veriyoruz, elimizdeki bütün imkanlarla iyi yetişmeleri için çaba sarf ediyoruz" dedi.

- "Mescid-i Aksa'nın da bir gün zincirleri kırılacaktır"



"En büyük gücümüz gençlerimizdir bu gençlerimizle iftihar ediyoruz." ifadesini kullanan Kurtulmuş, özellikle gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Türkiye'nin en büyük yatırımının gençler olduğu vurgulayan Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Buna göre iyi yetişeceğiz. Burada bu kampta aldığımız bu güzel ilhamla buradaki gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim Türkiye'mizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerde 5 tane vasfın olmasını isteriz. Türkiye'nin geleceğini taşıyacak olan gençlik idealist olmak zorundadır. İnançlı, ahlaklı, bilgili ve eylem içerisinde olmalıdır. Türkiye doğru yolda gidiyor. Türkiye bu anlamda her alanda ileri adımlar atıyor. Geçen sene söylemiştim, bizim gençliğimizde hayal olan şeyler Allah lütfetti gerçekleşti. Enes Başkan iki tanesini söyledi. Ayasofya açıldı mı? Geçen sene söylemiştim Ayasofya açıldı zincirler kırıldı. Allah'ın izniyle bir gün Kudüs de tam manasıyla özgürleşecek. Mescid-i Aksa'nın da bir gün zincirleri kırılacaktır."

Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını belirten Kurtulmuş, bu nedenle gençlerinin çok iyi yetişmesi gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyayla mücadele ve rekabet eden, yarışan, kimsenin arkasında kalmayı içine sindiremeyen bir ülke olduğunu dile getirdi.

- "Daha adil bir dünyada yaşayacaksınız, daha hakkaniyetli bir dünyayı kuracaksınız"



"Dünyaya ait bir hedefiniz olacak. Adil, hakkaniyetli ve güçlü bir dünyanın kurulması için gayret sarf edeceğiz." diyen Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Aranızda sosyal bilimlerde okuyacak arkadaşlarınız olacak, mühendisler çıkacak, doktorlar çıkacak. Ne yaparsanız yapı dünyaya ilişkin ortak hedefiniz yeni ve adil bir dünyanın kurulması için çalışmak olmalıdır. Bunu nasıl ifade ediyor Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyor. 'Dünya 5'ten büyüktür.' demek, dünyanın egemenlerine 'Dünya sizden ibaret değildir.' demektir, ''7 milyar insanın hakkı hukuku var.' demektir. 7 milyar insanın hakkını hukukunu almak ortak hedefimiz. Belki biz görmeyeceğiz ama sizi temin ederim, şurada bulunan evlatlarımızın çoğu yeni bir dünyanın kurulduğunu göreceklerdir."



BM'nin yapısına dikkati çeken Kurtulmuş şöyle devam etti:



"Şu Birleşmiş Milletler (BM) falan diyoruz ya, bu BM'nin yapısının tamamen değiştiğini Allah'ın izniyle göreceksiniz, daha adil bir dünyada yaşayacaksınız, daha hakkaniyetli bir dünyayı kuracaksınız. Bunun için çalışacaksınız, bu size düşüyor. Milli hedefiniz yeniden büyük güçlü Türkiye'yi kurmaktır. Ele güne muhtaç olmayan, 'Gavur ne der?' diye onun ağzına bakmayan, başkalarının arkasından gitmeyen güçlü, her alanda muktedir bir Türkiye'yi kurmak için mücadele edeceksiniz. Nerede bulunursanız bulunun, hangi işle uğraşırsanız uğraşın mutlaka 'yeniden güçlü Türkiye' ideali etrafından kenetleneceksiniz. 'Yeni bir dünya kuruyorum.' diyenin, 'Güçlü bir Türkiye kuruyorum.' diyenin eğer kendisi güçsüz olur, bu sözlerini güçlü bir şekilde sürdürme imkanına sahip olmazsa, söylediği sözlerin önemi vardır ama söylediği sözlerin o kadar da tesirli olduğu düşünülemez. Bugün Türkiye bu imkanlara sahip olmasaydı, 'Dünya 5'ten büyüktür.' desen ne olur demesen ne olur. Ama bugün güçlü bir Türkiye bunu söylüyor, Allah'ın izniyle de çok sayıda ülke tarafından ilgiyle etkiyle izleniyor."

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Türkiye'nin en büyük gücünün gençler olduğunu, gençlerine çok güvendiğini söyledi.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise ülkenin geleceği ve daha güçlü bir Türkiye için gençlerin canla başla çalışması gerektiğini belirtti.

Programa, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Emrullah Şanlan ve öğrenciler katıldı.