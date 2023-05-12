AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'KİRLİ YOLLARA SAPILMIŞ OLMASI UTANÇ VERİCİ'

Son operasyonu böyle telakki etmek gerekir. 2023'te böyle kirli yollara sapılmış olması utanç verici. Deniz Baykal da böyle yollarla görevden alınmıştı. 17-25 Aralık'ta yaşananları biliyoruz. Bunları yaşamışken benzer bir operasyonlar karşı karşıya kaldık, üzüntü verici. Birileri bu operasyona hazırlanmış. Kılıçdaroğlu'nun Deep fake'i gündeme getirmişti. Böylesine yollara sapılması Türk siyasetini zehirler. Savcılar itibar suikastlarına karşı harekete geçmeli.

Sayın İnce CHP'nin bir önceki seçimdeki adayıydı. CHP trollerinin İnce'ye baskı oluşturduğunu biliyoruz. Rahmetli Deniz Baykal'a da benzer operasyon yapıldığında ses çıkardığını duyduk mu? Şahsen hiç hayret etmedim.

Kimin bu işi yaptığını tahmin ediyoruz. Türk halkının bir feraseti var. Pis operasyonlara millet cevap vermez. Bunun oyları başka yere akmaz. Hangi kirli senaryonun parçası olduğunu, Büyük İstanbul mitingi sonrası kimlerin rahatsızlık duyduğunu bilir. Yapılan pis işlere bu millet itibar etmez. Millet neyin ne için yapıldığını biliyor, oylarını değiştirmez.

Siyasetin en önemli limanı ahlaktır. Siyasetin er meydanı seçim meydanı. Son dönemde algı diye bir kavram ortaya çıktı. Siyaseti fikir üzerinden yapamayanlar algı üzerinden siyaset oluşturmaya çalıştı. Karayı beyaz şeklinde izah edebilecek algoritmaların olduğunu biliyoruz. Postmodern dünyanın ortaya çıkardığı ahlaksızlıklardır.

FETÖ hesapları üzerinden 24 saat algı kampanyaları yapıyorlar.

Bir telaş içindeler, köprüden önce son çıkışa girdik diyorlar. Son bir haftada çıkanların hepsini bu haleti ruhiye ile çıktığını görüyorum. İçlerindeki kin dışarı vurdu. Ne olursa olsun Erdoğan'ın indirelim diyorlar. Yoksa PKK'yı hepten yok edecekler diyorlar. Elimizdeki bütün kurşunları atalım telaşı var.

Kılıçdaroğlu ve benzerleri NATO nerde durmamız istiyorsa öyle olalım duruşunda. Hadi bizi iktidara getirin biz Batı'nın menfaatlerini uygularız bakışı. Bu millet buna fırsat vermez.

'TÜRKİYE KENDİ MİLLİ EKSENİNİ TAYİN EDİYOR'

Türkiye altyapısını tamamladı. Türkiye hep ileriye gitmek zorunda. Ekonomiden dış politikaya artırarak devam etmeli.

Türkiye kendi milli eksenini tayin ediyor. 2023-2028 döneminde daha da kuvvetlendirecek. Bu coğrafya bize çok güçlü olmayı mecbur kılıyor.

Son dönemde yaptığımız mitingler, son olarak da İstanbul mitingi güçlü siyasi hareketin habercisi. En büyük anket budur. İstanbul mitinginde yüzbinlerce insan dışarıda kaldı. İnsanlar bayramlaşmaya gider gibi, organik bir katılım. Karşımızda bütünleşmiş muazzam bir topluluk gördük.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Okullarda, seçim kurullarında her türlü hazırlık yapıldı.

Kimin neyi varsa Kılıçdaroğlu'nun arkasında toplamaya çalışıyor. Eğer Suriye benzeri kazanımdan bahsettiyse, siz ne vaat ettiniz? Sana 300 milyar doları hangi pazarlık sonucu söylüyorsun? FETÖ'cü hesaplar CHP militanı gibi saldırıyor. Kandil, 'Türkiye'de bağımsızlık sürecini başlatacağız.' diyor. Biz böyle bir destek istemeyiz. Bir tanesini Sırrı Sakık soruyor zaten.