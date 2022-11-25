AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Terörle mücadele insanlık vazifesi

100. yılında İstiklal Harbi temasıyla düzenlenen 15. Uluslararası Eyüpsultan Sempozyumu, Eyüpsultan İlçe Müftülüğü'nde başladı. Sempozyuma AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ve Hasan Turan katıldı.

"BU HAREKAT SADECE TÜRKİYE'Yİ KORUMAK İÇİN DEĞİL AYNI ZAMANDA IRAK'IN VE SURİYE'NİN DE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK İÇİN FAYDA SAĞLAYACAKTIR"

Sempozyumda gerçekleştirdiği konuşmasında Suriye'de gerçekleştirilen askeri harekata vurgu yapan Kurtulmuş, "Daha geçtiğimiz günlerde İstanbul'da patlatılan bombanın ya da dünyanın başka yerlerinde ortaya konulan terör eylemlerinin esas amacının sadece ve sadece daha çok dağıtmak, daha çok parçalamak ve ülkelerin hele hele Türkiye'nin güçlü ve büyük yürüyüşüne müsaade etmemek olduğunu biliyoruz. Bunun için Allah kolaylık versin, Türkiye olarak terör örgütlerini yakın coğrafyamızda tamamıyla etkisiz hale getirmek için operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirmiş olduğu Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki harekat oradaki sivil halka asla ve asla zarar verecek bir harekat değildir. Ayrıca bu harekatın sadece ve sadece Türkiye'yi korumak için değil aynı zamanda Irak'ın ve Suriye'nin de toprak bütünlüğünü korumak için büyük bir fayda sağlayacağı aşikardır. Biz terör örgütleri üzerinden bu coğrafyanın lime lime edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Nereye giderse arkasında kim olursa olsun bunların sonuna kadar gidilerek, Türkiye bu bölgenin esenlik adası olarak, Türkiye yüzyılının kapılarını açacağız dedik ya, Türkiye yüzyılının kapılarını esenlik içerisinde, huzur içerisinde açacağız. İnşallah sadece seksen beş milyon vatandaşımız için değil, başta yakın coğrafyamız olmak üzere bütün insanlık için huzurun, selametin adresi olan bir ülke olacağız" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZİ BİR İNSANLIK VAZİFESİ OLARAK SÜRDÜRECEĞİZ"

Kurtulmuş, "Bu çerçevede inşallah bu sempozyumda İstiklal Harbi'nin o günlerinde yaşananları da gözden geçirilecek, onlar da konuşulacak, tartışılacaktır. Bu milletin karakteri bağımsızlıktır. Bu milletin karakteri kendi izzetine ve onuruna düşkün bir şekilde yaşamaktır. Bu milletin karakteri merhamet ve adaletle hareket etmektir. Bu milletin mayası sağlamdır. Bu milletin mayası Müslümanlık ruhuyla yoğrulmuştur. Allah'ın izniyle bu millet geleceğe bu adımlarla devam edecektir. Eyüpsultan'ın bize vermiş olduğu bu manevi iklim içerisinde, bu manevi öğreti içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Türkiye, Türkiye'nin ve insanının düşmanı olan hiçbir gruba müsaade etmeyecek. Hiçbir oluşuma müsaade etmeyecek. En son olarak da şunu söylüyorum. Çünkü, eğer kuklayla uğraşırsanız gündelik meselelerle meşgalelerle uğraşırsınız. Biz kuklayı görüyoruz. Ama. kuklanın ipini elinde tutan kuklacıların da kim olduğunu biliyoruz. Dün İstiklal Harbi'nde Çanakkale Savaşı'nda buraları gelen niyetin arkasındaki esas gücün ne olduğunu bildiğimiz gibi bugün de terör örgütlerinin arkasındaki güçlerin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Aslolan kuklayla uğraşmak değil, kuklayı yöneten o ellerin yönetemez hale gelmesini sağlamaktır. Onun için diyoruz ki, sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil onun da üstünde terörün arkasındaki bütün sosyal ve toplumsal gerekçeler sebepler ortadan kalkana ve teröre güç, destek veren bütün unsurlar bir şekilde bundan vazgeçene kadar terörle mücadelemizi bir insanlık vazifesi olarak sürdüreceğiz. Bu milletin Türkiye yüzyılında güçlü bir şekilde yürümesine kimsenin mani olmasına müsaade etmeyeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Bu ülkenin medeniyet değerleri rehberimiz olsun. Eyüpsultan'ın ve bu topraklardan geçen büyük önderlerin, ulu önderlerin bize bıraktığı miras, milletimiz için yol gösterici" diye konuştu.

Eyüpsultan Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşen sempozyum 25-27 Kasım tarihleri arasında devam edecek. "İstiklal Harbi" sırasında "Eyüpsultan" konusu ve "Eyüpsultan" ilçesinin Milli Mücadele dönemindeki katkısı tarihi bağlamda ele alınacak. Akademik ve verilere dayalı, ağırlığı tarih konulu birçok konu ele alınarak, uzmanlar ve akademisyenlerin katkısıyla tartışmalar gerçekleştirilecek.