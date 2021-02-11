AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye ve Azerbaycan'ın aşamayacağı hiçbir sorun yoktur

AA 11 Şubat 2021 Perşembe 17:10 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 17:13

Kurtulmuş, çevrim içi düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği; Karabağ Savaşı Sonrası Bölgesel Ekonomik İş Birliği Fırsatları" konulu konferansta, Karabağ zaferiyle açılan yeni devrin Azerbaycan ve bölge halkları için hayırlı olmasını temenni etti.

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra kazanılan zaferden sonra bölgesel anlamda Güney Kafkasya'da çok güçlü bir bölgesel işbirliğinin temelinin atılması gerektiğinin belirten Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan... Bu bölgenin önemli 6 ülkesinin bir araya gelerek ellerindeki ekonomik imkanları, iş birliği potansiyellerini daha da ileriye götürmesi kaçınılmazdır. Bu çerçevede Türkiye'nin başta Azerbaycan olmak üzere bölgedeki işbirliği imkanlarına ciddi önem verdiğini hatırlatmak isterim. Bunların ortak projelerle daha da sağlamlaştırılacağını hepimiz biliyoruz. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi projelerle TANAP, bu konuda şimdiye kadar atılmış somut adımlardır. Bundan sonraki dönemde de bu 6 bölgesel ülkenin arasında bu tür somut adımlar atılmasının da yararlı olacağını, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin de güçlenmesine büyük katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz."

- "Türk sanayici ve işadamlarının Azerbaycan'da yapacakları yatırımları sürdürülmesi önemli"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan'ın 2010'daki stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşması çerçevesinde işbirliğini artırdığını belirtti.

Karşılıklı toplam ticaret hacminin artırılmasının en hayati unsurlardan biri olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"2,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış olan karşılıklı ticaret hacmimiz var. Bu kadar yakınlığımıza rağmen bu hacmin yeterli olmadığını her iki ülkenin de lideri teyit etmektedir. 15 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmine ulaşmak da çok yakın döneme ilişkin bir stratejik hedef olarak durmaktadır. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler sadece karşılıklı ticaret değil, karşılıklı yatırımların gerçekleştirilmesi bakımından da önemli fırsatlar ortaya koyuyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki karşılıkları yatırımların miktarı da şu anda 30 milyar dolar seviyesinde. Bunun 19 milyar doları Azerbaycan tarafından gerçekleştirilmiş yatırımdır. Bu rakamın da bir ivme kazandığını görüyoruz ama yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Önümüzdeki dönemde, bu dönemin verdiği fırsatları kullanarak Türk sanayici ve iş adamlarının Azerbaycan'da yapacakları yatırımların da hız kesmeden sürdürülmesinin önemli olduğunu düşünüyorum."

Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için beşeri sermaye alanında atılması gereken adımlara işaret eden Kurtulmuş, öğrenci ve turist hareketleri ile iş insanlarının karşılıklı seyahatlerinin artırılmasının ekonomik iş birliği konusunda somut bir alan olacağını belirtti.

Kurtulmuş, Azerbaycan, Nahçıvan ve Türkiye arasındaki transit geçiş imkanının da önemli bir alan olduğunu vurgulayarak, "Türkiye-Nahçıvan-Azerbaycan koridorunun etkin bir şekilde açılması sadece transit taşımacılığı noktasında değil, enerji nakil hatları konusunda da enerji arz güvenliğini sağlayacak çok kıymetli, çok stratejik bir adım olacaktır." dedi.

Ortak üretim imkanlarının artırılabilmesi için coğrafi yakınlıktan istifade ederek, ortak organize sanayi bölgelerinin açılabilmesinin Nahçıvan koridorunu canlı hale getireceğini, ortak yatırımın yolunu açacağını dile getiren Kurtulmuş, "Ortak yatırım imkanı ortaya çıktığı takdirde ölçek ekonomilerinin gücünden de istifade edeceğiz. Daha fazla sayıda üretim, ortak projelerde güçlerimizi birleştirme, teknik elemanlarımızı çok daha güçlü bir şekilde kullanma imkanlarımız olacak. Finansman alanında bize önemli güç sağlayacak. Ayrıca mukayeseli üstünlüklere sahip olduğumuz alanlarda hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin daha güçlü üretimler yapması imkanı olacaktır." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, büyük bir tarihi zafer kazanıldığını, bu tarihi zaferin de dünya ekonomi politiğinin yeniden yapılandığı bir döneme denk geldiğini belirtti.

Bunun, Azerbaycan ve Türkiye'nin eline büyük bir imkan sağladığını kaydeden Kurtulmuş, "Orta Doğu'da, Ön Asya'da, Kafkaslar'da, Karadeniz'de, Balkanlar'da yeni bir dönemin kapısının açıldığı bu dönemde Allah'ın izniyle önümüzde tarihi fırsatların olduğunu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

- Karabağ zaferi

Yeni dünya dengelerinin gelecek süreçte Türkiye ve Azerbaycan için hayati önemdeki yeni fırsatların kapısını açacağını dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Dünya yeniden kuruluyor ve burada Türkiye de Azerbaycan da güçlü bir şekilde yer almak durumundadır. Yeni dünya denklemlerin içerisinde bizim coğrafyamızda da dünyanın birçok yerinde de bölgesel iş birlikleri tarihte hiç olmadığı kadar çok daha önemli bir noktaya geliyor. Muhtemelen önümüzdeki süreçte dünyada giderek, daha fazla artacak olan birtakım çatışmaların, gerilimlerin, çelişkilerin de azaltılması bakımından bu bölgesel iş birliklerinin önemli olduğu görülüyor. Türkiye ve Azerbaycan hem kendilerinin güvenliklerini sağlamak hem de bölgelerinde güvenlik ve iş birliğini artırabilmek açısından hem siyaset alanında hem ekonomi alanında hem diğer alanlarda bölgesel iş birliklerini geliştirmekle yükümlüdür. Bununla ilgili fırsatlar da önümüzdedir. Çok büyük fırsatlar ve çok büyük tehditlerle karşı karşıya kalacağız. Bu aşikar, hepimiz bunun detaylarını biliyoruz. Öncelikle bu fırsatlardan yararlanmak için vakit kaybetmememiz gerekir. Süratle bu fırsatlardan istifade etmek milletlerimize karşı hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin sorumluluğudur. Bunun için de samimiyetle iyi niyetle gayretle bilgiyle tecrübeyle hareket edeceğiz. Başka çaremiz yoktur. Karabağ zaferi bir kez daha gösterdi ki kararlılık, bilgi ve tecrübe yan yana gelir, bu cesaretle de taçlandırılırsa Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın aşamayacağı hiçbir sorun yoktur. Yıllardır dünyanın birçok gücünün tabiri caizse uykuya yatırdığı, çözümsüz hale getirdiği Karabağ sorunu fiilen çözülmüş oldu. Siyaseten çok şükür sonuçlarını alıyoruz. Şimdi de inşallah ekonomik olarak da sonuçlarını alacağız, fırsatlarımızdan da süratle istifade edeceğiz."