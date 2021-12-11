AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye vesayetleri tarihin çöp tenekesine attı

AA 11 Aralık 2021 Cumartesi 20:16 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 20:17

Kurtulmuş, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen "Vefa Buluşmaları-Kuruluştan Günümüze Tüm Teşkilat Mensuplarımızla İstişare Toplantısı"nda, iki gündür Trabzon'da bulunduğunu, gerçekleştirdikleri ziyaret ve programların kendisi için zihninde iz bırakan etkinlikler olduğunu söyledi.

Trabzon'daki son programını, AK Parti için gecesini gündüzüne katan, birçok fedakarlıkta bulunan parti mensuplarıyla bir araya gelerek gerçekleştirdiğini belirten Kurtulmuş, "Bir siyasi hareket için hele de Türkiye gibi iddiası olan, Türkiye gibi büyük bir medeniyet birikimi olan ve gelecek ufku olan bir ülkede, hele AK Parti gibi bu ülkenin yükünü taşıma kararlılığı içinde olan siyasi harekette en önemli meselelerden birisi nereden geldiğimizi unutmadan nereye gideceğimizi hesap etmek ve o istikamette yürümektir." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'de siyaset dünyası içinde fevkalade zor zamanların geride bırakıldığını vurgulayarak, "Bugün yaşadıklarımız da Allah'ın izniyle geride kalacak ve çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 20 yıllık iktidarı döneminde yapılan çalışmaları anlatan Kurtulmuş, "Bunların hepsi gökten yağmur yağdıkça, yerden nebat bittikçe yani Allah bu ülkeye nimetlerini ihsan ettikçe, akılla, planla yapılıp planlanacak olan şeylerdir. Bunu yapabilmek için buna uygun bir zihin yapısının olması lazım. 'AK Parti'nin en önemli başarıları nelerdir?' derseniz, bütün bunları da yapabilmesini sağlayan bir zihniyet devrimini gerçekleştirmiş olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "15 TEMMUZ GECESİ VESAYETLER DÖNEMİNİN GERİDE KALMASININ MÜHRÜDÜR"

Kurtulmuş, Türkiye'nin geçmiş 20 yılında üç önemli konuda büyük başarı kazandığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan bir tanesi, vesayetler döneminin geride kalmış olmasıdır. Kararlılıkla, cesaretle AK Parti'nin Türkiye'ye verdiği en önemli kazanımlardan birisi vesayetleri tarihin çöp tenekesine atmış olması ve vesayet odaklarını milletin önünden silip bir kenara fırlatmış olmasıdır. Askeri vesayetlerin, sivil vesayetlerin, yargı vesayetlerinin, uluslararası kuruluşların vesayetlerinin hepsi artık eski Türkiye'nin kirli paslı raflarında kalmıştır. Bir daha o döneme Allah'ın izniyle geri dönmeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi vesayetler döneminin geride kalmasının mührüdür. Bu mührü siz vurdunuz, milletimiz vurdu ve Allah'a çok şükür vesayetler dönemi bir daha açılmamak üzere o kapı kapatılmış oldu. AK Parti'nin Türkiye siyasetindeki en önemli kazanımlarından biri budur."

Türkiye'nin diğer bir kazanımının da özgüven inşası olduğunu belirten Kurtulmuş, eskiden herhangi bir şeyin yapılması gündeme geldiğinde, "Yaptırmazlar, gücümüz yetmez, biz bunu yapamayız" diyerek bir özgüven eksikliği içinde olan Türkiye'nin, bugün milli savunma sanayisinde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştığını, İHA'ları ve SİHA'larıyla Türkiye'nin dünya çağında marka haline geldiğini, Türkiye'nin Mavi Vatanı korumak için kendi yerli korvetlerini üretecek kapasiteye ulaştığını söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin uluslararası alandaki etkin dış politikayla sorunların çözümüne katkı sağladığına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Karabağ'da bitmez zannedilen Ermeni işgalinin Türkiye'nin de desteğiyle sona ermiş olması ve açılmaz zannedilen Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak Ayasofya'nın Müslüman milletimizin ibadetine açılması, bir özgüvenin gelişmesine, özgüvenin inşa edilmesine fevkalade önemli katkı sağlamıştır. Bu dönemin en önemli kazanımlarından birisi budur. Artık ufacık lise talebesi öğrencilerimiz, bıraksanız uzay mekiğini yapabilecek bir güce sahip olduğuna inanıyor. Robot dersi atölyelerinde robotlarını üretiyorlar, robotik kodlamalarını yapıyorlar, her türlü teknolojik gelişmeyi takip ediyorlar ve 'Biz elin oğlundan geri kalmadan bunları yapabiliriz' özgüveni içinde hareket ediyorlar. Allah'a binlerce şükür Türkiye bugün bu noktaya geldiyse sizlerin fedakarca çalışmalarının, kararlı çalışmalarının ve bu büyük kadronun Türkiye'ye yapmış olduğu hizmetlerin sonucudur."

Türkiye'nin üçüncü en büyük kazanımın ise ekonomik, hukuki ve siyasi reformları çok güçlü ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bu üç nokta zihniyet değişiminin de çok açık şekilde görüldüğü yerdir. Bu anlamda bu üç mesele AK Parti'nin 20 yılının bir özeti olarak gündeme alınabilir." dedi.